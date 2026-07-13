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Deutsche Telekom-Aktie

JPMorgan bekräftigt Kursziel – Aktie führt den DAX an 13.07.2026, 13:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Telekom
© Foto von Mika Baumeister auf Unsplash
Die Deutsche Telekom-Aktie zählt zum Wochenauftakt zu den stärksten Werten im DAX. Rückenwind erhält das Papier von einer positiven Analysteneinschätzung von JPMorgan. Gleichzeitig sorgen Entwicklungen bei der US-Tochter T-Mobile US und Diskussionen über eine mögliche Konzernstruktur für Aufmerksamkeit.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 26,79 EUR +2,25 % Tradegate
T-Mobile US 165,80 EUR +0,89 % TTMzero RT

JPMorgan sieht deutliches Kurspotenzial

Die US-Investmentbank JPMorgan hat ihre Einstufung „Overweight“ für die Deutsche Telekom bestätigt und das Kursziel bei 40 Euro belassen. Gegenüber dem jüngsten Schlusskurs entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 53 %.

Als Gründe nennen die Analysten unter anderem die starke Entwicklung der US-Tochter T-Mobile US sowie das laufende Aktienrückkaufprogramm des Konzerns.

T-Mobile US setzt auf höhere Margen

Auch aus den USA gibt es Neuigkeiten. T-Mobile US beginnt mit der Umstellung von Bestandskunden auf modernere 5G-Tarife. Damit gehen moderate Preiserhöhungen einher, die nach Einschätzung von Marktbeobachtern die Profitabilität des Unternehmens verbessern könnten.

Zudem wurde das Management neu aufgestellt: Chris Sambar übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Enterprise Officer.

Holding-Pläne stoßen auf Kritik

Für Diskussionen sorgt zudem ein Bericht über mögliche Pläne, die Deutsche Telekom und T-Mobile US künftig unter einem gemeinsamen Holdingdach enger zu verzahnen. Ziel wäre es demnach, die Bewertungsunterschiede zwischen dem deutschen Konzern und seiner US-Tochter zu verringern.

Mehrere Großaktionäre sollen diesem Vorhaben jedoch kritisch gegenüberstehen. Auch die Bundesregierung, die rund 28 % der Anteile an der Deutschen Telekom hält, soll Berichten zufolge Vorbehalte gegen eine solche Umstrukturierung haben. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens liegt bislang nicht vor.

Aktienrückkäufe bleiben ein Kurstreiber

Unterstützung erhält die Aktie weiterhin durch das laufende Aktienrückkaufprogramm. Allein in der ersten Juliwoche kaufte die Deutsche Telekom rund 909.000 eigene Aktien zurück. Für das Gesamtjahr sind Rückkäufe im Umfang von bis zu zwei Milliarden Euro vorgesehen.

Fazit

Die positive Einschätzung von JPMorgan verleiht der Deutsche Telekom-Aktie neuen Schwung. Neben den Analystenkommentaren dürften in den kommenden Wochen vor allem die Geschäftszahlen von T-Mobile US sowie die weitere Entwicklung der Holding-Diskussion den Kursverlauf beeinflussen.

Bn-Redaktion/js
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