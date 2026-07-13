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Vestas unter Druck

Aktie scheitert und knickt ein. Die nächsten Kursziele 13.07.2026, 10:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vestas unter Druck: Aktie scheitert und knickt ein. Die nächsten Kursziele
© Vestas 2026 All rights reserved
Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung hatte die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas die große Chance, mit einem beherzten Sprung über die zentrale Widerstandszone 25 Euro bis 27 Euro einen Befreiungsschlag zu landen. Das Vorhaben scheiterte. Die Aktie geriet unter Druck. Was ist jetzt noch möglich? Eine Bestandsaufnahme.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 24,01 EUR +2,39 % Lang & Schwarz

Vestas - Aktie scheitert und knickt ein. Die nächsten Kursziele

Unsere letzte Kommentierung zur Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) überschrieben wir an dieser Stelle am 02. Juli mit „Vestas im Aufwind. Das sind die nächsten Kursziele“. Zum damaligen Zeitpunkt wies die Aktie ein enormes Aufwärtsmomentum auf. Die Vestas-Aktie testete Mitte Juni noch einmal den wichtigen Unterstützungsbereich um 22 Euro samt 200-Tage-Linie. Der Test verlief erfolgreich. Die Aktie drehte nach oben ab und nahm dabei rasch Schwung auf. Mit Vehemenz klopfte Vestas an den Widerstandsbereich 25 Euro bis 27 Euro an. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte die Tür auf der Oberseite weit aufgestoßen und Kursziele im Bereich von 30 Euro und darüber aktiviert. Doch es kam anders und Vestas muss in diesen Tagen kleinere Brötchen backen. Die Aktie geriet zuletzt unter Druck. Dabei unterschritt sie mit den 24 Euro eine erste wichtige Unterstützung. 

Vestas Aktienchart

Mit dem Rücksetzer unter die 24 Euro nimmt die Aktie nun Kurs auf die Unterstützung von 22 Euro. Die 22 Euro bilden in Verbindung mit den 20 Euro die zentrale Unterstützungszone. Ein Rücksetzer unter die Marke von 20 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 
Das sagen die Analysten

Die Analysten der kanadischen RBC werden im Hinblick auf Vestas optimistischer. Sie bestätigten zuletzt ihr Votum „outperform“ für die Aktie. Das Kursziel hoben die Kanadier von 210 Dänische Kronen auf 220 Dänische Kronen (entsprechen aktuell 29,43 Euro) an. 

Zusammengefasst

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie in einer durchaus prekären Lage. Das Scheitern am Widerstandsbereich 25 Euro bis 27 Euro wirkt nach. Mit dem Bruch der 24er Unterstützung läuft die Aktie nun Gefahr, die Abwärtsbewegung auf 22 Euro bis 20 Euro auszudehnen. Die nächsten Tage werden entscheidend. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es zumindest eines Vorstoßes auf 25 Euro und darüber. Vestas wird am 12. August über die Finanzergebnisse des 2. Quartals 2026 berichten.  

Bn-Redaktion/mt
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