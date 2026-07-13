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TUI-Aktie vor Comeback?

Das darf jetzt nicht passieren und das muss jetzt passieren 13.07.2026, 09:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI-Aktie vor Comeback? Das darf jetzt nicht passieren und das muss jetzt passieren
© Dan Wright auf Pexels
Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI ist um eine untere Trendwende bemüht. Im Februar wurde eine heftige Korrektur losgetreten. Diese ist noch immer nicht überstanden, obgleich die Aktie zuletzt hoffnungsvolle Ansätze einer Bodenbildung respektive einer unteren Trendwende zeigte. Ende Juni hatte die TUI-Aktie die große Chance, mit einem beherzten Sprung über die 8 Euro das Korrekturszenario zurückzudrängen und die untere Trendwende zu forcieren.
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TUI – Das darf jetzt nicht passieren und das muss jetzt passieren

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) überschrieben wir am 16. Juni mit „Trump entfesselt Aktie. Wie weit kann das jetzt gehen?“. Damals beherrschte der „Trump-Deal“ mit dem Iran das Handelsgeschehen. Die vereinbarte Waffenruhe war brüchig, wie wir mittlerweile wissen. Damals sorgte die Vereinbarung jedoch dafür, dass sich die Gemüter beruhigten und die Ölpreise wieder zurückkamen.

TUI Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Die TUI-Aktie reagierte positiv auf die damaligen Entwicklungen, nicht zuletzt auf den deutlichen Rückgang der Ölpreise. Die Reise- und Touristikkonzerns lancierte eine Erholung. Der zentrale Widerstandsbereich 8,0 Euro / 8,2 Euro geriet daraufhin unter Druck. Letztendlich verpasste es die TUI-Aktie trotz aller Bemühungen jedoch bis heute, diesen Widerstandsbereich aufzubrechen. Immer wieder vereitelten einsetzende Gewinnmitnahmen den Ausbruch. Immer wieder wurde die Aktie dabei auf die eminent wichtige Unterstützung von 7 Euro zurückgedrängt. Dieser Kursbereich wird mittlerweile von der 200-Tage-Linie verstärkt. 

Der Reisekonzern wird am 12. August die Zahlen für das 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30. Juni 2026) des Geschäftsjahres 2026 veröffentlichen. Nachdem die Zahlen für das 1. Quartal einigermaßen ernüchternd ausfielen, die Zahlen für das 2. Quartal aber durchaus zu gefallen wussten, kommt den Zahlen für das 3. Quartal 2026 eine große Bedeutung zu.

Aktuelle Analystenstimmen

Rückenwind gab es von Analystenseite. So bestätigten die Analysten der britischen Investmentbank Barclays kürzlich ihr Votum „overweight“ für die Aktie. Das Kursziel hoben die Briten von 9 Euro auf 10 Euro an. 

Zusammenfassung

Die unsichere Lage im Nahen Osten belastet die Aktie. Die Entwicklung der Ölpreise steht im Fokus. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für die Aktie hingegen klar definiert: Die TUI-Aktie muss über den Widerstandsbereich 8,0 Euro / 8,2 Euro, um die untere Trendwende zu forcieren. Deutliche Rücksetzer unter die 7,0 Euro sollten indes tunlichst vermieden werden. 

Bn-Redaktion/mt
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