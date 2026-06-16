Trump entfesselt TUI-Aktie

Wie weit kann das jetzt gehen? 16.06.2026, 08:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Trump entfesselt TUI-Aktie: Wie weit kann das jetzt gehen?
© 2026 TUI / TUI Musement catamaran
Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI gehörte zu den Aktien, die besonders unter den Auswirkungen des Iran-Konflikts litten. Massive Kursverluste kennzeichneten die letzten Wochen. Der Iran-Krieg leitete jedoch „nur“ die zweite Welle der heftigen Korrektur ein. Die erste Welle wurde im Bereich von 9 Euro durch die im Februar veröffentlichten Finanzergebnisse für das 1. Quartal (entspricht 3-Monats-Zeitraum zum 31. Dezember 2025) des Fiskaljahres 2026 losgetreten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 7,303 EUR -0,14 % Lang & Schwarz

TUI – Trump entfesselt Aktie. Wie weit kann das jetzt gehen?

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des Reise- und Touristikkonzerns (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) überschrieben wir am 22. Mai mit „Steht die Aktie jetzt vor der Trendwende?“. Zum damaligen Zeitpunkt löste sich die TUI-Aktie vom eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 6 Euro und lief in Richtung 6,5 Euro. Der bis dato gültige Abwärtstrend (rot dargestellt) geriet unter Druck. Der damalige Vorstoß erlangte zunächst weitere Relevanz, indem er die Aktie über die Marke von 7 Euro trieb. Dort setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie kippte. Es folgte ein erneuter Test der 6,5 Euro. 

TUI Aktienchart

Die aktuellen Entwicklungen rund um den „Trump-Deal“ mit dem Iran brachten den Optimismus zurück in die Aktie. Die TUI-Aktie haussierte am Montag auf eindrucksvolle Art und Weise. Der eminent wichtige Widerstandsbereich 7,5 Euro / 7,6 Euro wurde kurzzeitig durchbrochen. In dieser Phase wäre es eminent wichtig gewesen, wenn es der Aktie gelungen wäre, die Bewegung in Richtung 8 Euro auszudehnen. Stattdessen setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Aus charttechnischer Sicht ist der Zeitpunkt des Einsetzens der Gewinnmitnahmen durchaus prekär, droht doch das frische Kaufsignal zu verpuffen. 
Den nächsten Handelstagen kommt daher eine große Bedeutung zu. Gelingt es, das Ruder abermals herumzureißen und die Erholung doch weiter voranzutreiben?

Zusammenfassung

Die sich abzeichnende Entspannung im Nahen Osten trieb die TUI-Aktie zu Wochenbeginn an. Trotz wichtiger Kursgewinne ist die Aktie noch lange nicht über den Berg. Erst ein Vorstoß über die Zone 8,0 Euro / 8,2 Euro würde der Aktie weitere charttechnische Stabilität geben. Sollte es hingegen erneut unter die 7 Euro gehen, wäre Obacht geboten. In diesem Fall würde das Risiko steigen, dass der Vorstoß in sich zusammenfällt. Gleichzeitig müsste mit einem weiteren Test der Zone 6,1 Euro / 6,0 Euro gerechnet werde. 

Bn-Redaktion/mt
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