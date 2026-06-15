Israel schlägt Alarm

Wie viel ist der Iran-Deal wert? 15.06.2026, 19:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Israel schlägt Alarm: Wie viel ist der Iran-Deal wert?
© Bild: iStock.com/Racide
Ein mögliches Abkommen zwischen den USA und Iran hat an den Märkten zunächst für Erleichterung gesorgt. Der Ölpreis fiel, weil Anleger auf eine Entspannung im Nahen Osten hoffen. Doch die offenen Sicherheitsfragen rund um die Straße von Hormus hält den Druck auf Ölpreise, Energiewerte und die Weltwirtschaft hoch.
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Ölmarkt im Zentrum der Krise

Die Straße von Hormus bleibt der entscheidende Punkt für Investoren. Durch die Wasserstraße fließt normalerweise etwa ein Fünftel des weltweiten Öls. Während der wochenlangen Konfrontation war die Route praktisch gesperrt, was die Ölpreise deutlich nach oben trieb. Ein Abkommen zwischen den USA und Iran könnte die Lage entspannen, doch eine sichere Öffnung für die Schifffahrt ist noch nicht garantiert. Für Anleger bleibt damit das Risiko bestehen, dass Energiepreise erneut stark schwanken.

Europa plant defensive Mission

Bundeskanzler Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer und Giorgia Meloni erklärten ihre Bereitschaft, sich an einer rein defensiven Mission zur Sicherung der Straße von Hormus zu beteiligen. In ihrer Erklärung heißt es: "Mit dem Abkommen öffnet sich eine Gelegenheit, die Region und die Weltwirtschaft wieder zu stabilisieren." Frankreich könnte Minenräumschiffe entsenden. Ein französischer Flugzeugträger mit begleitender Kampfgruppe befindet sich bereits in der Region und wäre innerhalb von zwei oder drei Tagen nach Unterzeichnung einsatzbereit.

Deutschland hält Schiffe bereit

Auch Deutschland ist vorbereitet. Das Minenjagdboot "Fulda" und das Versorgungsschiff "Mosel" warten im östlichen Mittelmeer und könnten in sieben bis zehn Tagen in der Straße von Hormus sein. Für die Börsen ist das relevant, weil eine sichere Schifffahrt Einfluss auf Ölkonzerne, Reedereien, Versicherer, Chemiewerte und energieintensive Industrien hat. Steigende Ölpreise können Margen belasten, während Energiekonzerne von höheren Rohstoffpreisen profitieren können.

Israel sieht Sicherheitsfrage ungelöst

Israel bewertet das mögliche Abkommen zwischen den USA und Iran nicht als belastbare Entspannung, sondern als sicherheitspolitisches Risiko. Verteidigungsminister Israel Katz machte deutlich, dass die israelische Armee auch nach einer möglichen Waffenruhe in sicherheitsrelevanten Gebieten präsent bleiben soll. Im Mittelpunkt steht vor allem der Südlibanon, wo Israel eine Rückkehr der Hisbollah an die eigene Grenze verhindern will. Katz sprach sich ausdrücklich gegen einen Rückzug aus dem Libanon aus und warnte zugleich Iran vor einem erneuten Angriff auf Israel. Auch innenpolitisch ist der Deal umstritten: Während Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bislang schweigt, erklärte Ben Gvir, Israel sei nicht an Trumps Vereinbarung gebunden. Aus der Opposition kommen ebenfalls Zweifel. Yair Golan kritisierte, die Vereinbarung sei über die Köpfe der israelischen Bürger hinweg getroffen worden. Naftali Bennett warnte, Israels Sicherheit sei durch den Deal unmittelbar gefährdet. Für Anleger ist diese Skepsis relevant, weil eine Waffenruhe ohne klare Sicherheitsgarantien das Risiko neuer Eskalationen im Norden Israels, im Libanon und durch das islamische Regime Iran nicht beseitigt.

Teheran lehnt Präsenz ab

Die größte Unsicherheit liegt in der Haltung Irans. Teheran signalisiert Widerstand gegen jede ausländische Militärpräsenz in der Wasserstraße. Ein hochrangiger iranischer Beamter warnte: "Jede Präsenz ausländischer Staaten, sei es zur Sicherung der Schifffahrt oder zur Minenräumung, ist inakzeptabel." Solange diese Frage offen ist, bleibt das Abkommen für Anleger nur ein mögliches Entspannungssignal. Die Börsen atmen auf, doch Rohstoffmärkte und sicherheitsnahe Branchen dürften weiter empfindlich auf jede neue Eskalation reagieren.

Bn-Redaktion/ar
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