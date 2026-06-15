Robotpanzer Rekord

Renk Aktie im Absturz 15.06.2026, 17:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Robotpanzer Rekord: Renk Aktie im Absturz
© patriagroup.com
Die Renk Aktie steht unter Druck, während der Konzern gemeinsam mit Patria ein neues unbemanntes Kettenfahrzeug präsentiert. Der Rüstungsspezialist setzt damit auf autonome Landsysteme, digitale Antriebe und neue NATO Anforderungen. An der Börse bleibt die Reaktion dennoch verhalten.
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Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.148,30 EUR -3,71 % Lang & Schwarz
HENSOLDT 72,39 EUR -4,81 % Lang & Schwarz
RENK Group 45,60 EUR -3,72 % Lang & Schwarz
Thales 231,25 EUR -1,34 % Lang & Schwarz
BAE Systems 20,98 EUR -5,45 % L&S Exchange
HANetf Future of Defence UCITS ETF 17,69 EUR -0,20 % Lang & Schwarz
Leonardo 51,97 EUR -1,58 % TTMzero RT
Airbus 183,98 EUR +2,39 % Tradegate

 

Renk zeigt schweren Robotpanzer

Renk und Patria haben ein Konzept für ein Heavy Unmanned Ground Vehicle vorgestellt. Das unbemannte Bodenfahrzeug basiert auf der modularen TRACKX Plattform von Patria und kombiniert diese mit dem HSWL 076 Getriebe von Renk sowie einer Drive by Wire Mobilitätsarchitektur. Damit rückt Renk stärker in den Markt für ferngesteuerte und künftig autonome militärische Plattformen vor. Für Anleger bleibt die Entwicklung relevant, weil sie das Portfolio des Konzerns über klassische Getriebe für Kettenfahrzeuge hinaus erweitert.

Ukraine Krieg verändert den Markt

Die Nachfrage nach unbemannten Systemen steigt vor allem durch die Erfahrungen aus dem Krieg in der Ukraine. Streitkräfte der NATO suchen verstärkt nach Lösungen, die Besatzungen schützen und zugleich Mobilität, Schutz und Einsatzwirksamkeit erhalten. „Die Zukunft der Landoperationen wird von digital vernetzten und skalierbaren Fahrzeugarchitekturen abhängen“, sagt Alexander Sagel. „Gemeinsam mit Patria zeigen wir, wie europäische Verteidigungskooperation Innovationen schnell in skalierbare und zukunftsfähige Lösungen für unbemannte Landsysteme überführen kann.“

HSWL 076 als Schlüsseltechnologie

Das HSWL 076 wiegt rund 700 Kilogramm und ist für leichte Kettenfahrzeuge im Bereich von 10 bis 20 Tonnen ausgelegt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei bis zu 90 km/h. Das Getriebe bündelt Lenk-, Brems- und Antriebsfunktionen in einer digital gesteuerten Architektur. Dadurch werden Fernsteuerung, Platooning, Crew Sharing Konzepte und spätere autonome Fähigkeiten möglich, ohne dass die Fahrzeugplattform grundlegend neu entwickelt werden muss.

Renk Aktie unter Druck

Trotz der technologischen Fortschritte fällt die Renk Aktie um über drei Prozent auf 45,51 Euro. Die Aktie notiert knapp 21 Prozent unter ihrem 200 Tage Durchschnitt. Der RSI liegt bei 36,6. Auf Jahressicht steht ein Minus von über 35 Prozent.

Auftragsbestand bleibt stark

Fundamental meldet Renk einen Auftragsbestand von rund 6,9 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet das Management mehr als 1,5 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBIT zwischen 255 und 285 Millionen Euro. Mehr als 90 Prozent des geplanten Jahresumsatzes sind bereits vertraglich gesichert. Neben der Renk Aktie bleiben auch Rheinmetall, Hensoldt, Leonardo, Thales, BAE Systems, Airbus, ETFs auf Verteidigung und Rohstoffe wie Stahl, Aluminium und seltene Erden für den Sektor wichtig. Am 6. August sollen die Halbjahreszahlen zeigen, ob der Auftragsboom stärker im Ergebnis ankommt.

 
Bn-Redaktion/ar
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