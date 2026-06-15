Vonovia-Aktie im brutalen Ausverkauf

Zündet der 50-Prozent-Abschlag jetzt die Mega-Rebound-Chance? 15.06.2026, 15:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Vonovia
© Vonovia/Simon Bierwald
Deutschlands größter Wohnungsbaukonzern Vonovia steckt an den Aktienmärkten in einer tiefen Vertrauenskrise, die für mutige Investoren historisch günstige Einstiegskurse bereithalten könnte. Während das operative Geschäft der Bochumer fundamental weiterhin auf Hochtouren läuft, sorgt der heutige Handelsverlauf für ein kräftiges Lebenszeichen der Bullen. Am Nachmittag drehte das Papier spürbar ins Plus und verteuerte sich auf der Handelsplattform Tradegate um 2,20 Prozent auf 20,95 Euro. Das Absurde an der Bewertung bleibt: Der tatsächliche Nettoinventarwert je Aktie liegt mit rund 46 Euro noch immer mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Börsenkurs.
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Operativer Boom kämpft gegen die Zinslast
Trotz der jüngsten Kursverluste der vergangenen Monate zeigt sich das fundamentale Kerngeschäft von Vonovia bemerkenswert robust. Mit einem Bestand von über 480.000 Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden verzeichnet der Konzern eine nahezu lückenlose Vermietungsquote von knapp 98 Prozent, während die durchschnittliche Monatsmiete auf 8,46 Euro pro Quadratmeter kletterte. Dies bescherte dem Riesen im ersten Quartal ein Gewinnwachstum von 6,3 Prozent im Kerngeschäft vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Der Haken liegt jedoch auf der Passivseite der Bilanz: Die gestiegenen Zinsen und höheren Finanzierungskosten drückten den bereinigten Nettogewinn um 7,2 Prozent auf rund 366 Millionen Euro.

Radikaler Diät-Plan gegen den Schuldberg
Um der Zinsfalle dauerhaft zu entkommen und das überlebenswichtige gute Bonitätsrating der Ratingagenturen zu sichern, hat das Management einen strikten Konsolidierungskurs verordnet. Bis zum Jahr 2028 soll der Verschuldungsgrad von aktuell 45 Prozent auf eine konservative Quote von 40 Prozent weichen. Erreicht werden soll dieses ambitionierte Ziel durch den großflächigen Verkauf von Immobilienpaketen mit einem angepeilten Gesamtvolumen von bis zu filmischen fünf Milliarden Euro. Zusätzlicher Gegenwind droht derweil von der politischen Bühne in Berlin: Das geplante neue Mietrecht sieht vor, die Steigerungen bei Indexmietverträgen künftig auf 3,5 Prozent pro Jahr zu deckeln.

Großbanken wittern massives Aufwärtspotenzial
Während die Politik bremst, stehen die Analysten der großen Wall-Street-Häuser bereits Gewehr bei Fuß. Sowohl Goldman Sachs als auch J.P. Morgan sehen die Aktie fundamental drastisch unterbewertet, rufen Kursziele von über 34 Euro aus und raten vehement zum Kauf. Neben dem massiven Abschlag zum realen Immobilienwert lockt der DAX-Titel derzeit mit einer attraktiven Dividendenrendite von deutlich über 5 Prozent. Zudem gilt die Refinanzierung der auslaufenden Kredite und Anleihen bis Ende des Jahres 2026 als weitgehend gesichert, was dem Management wertvolle Zeit für die geplanten Verkäufe verschafft.

Charttechnik signalisiert überverkaufte Zone
Aus Sicht der Markttechnik hat das Papier trotz der heutigen Erholung im Tagesverlauf seit Jahresbeginn spürbar an Wert eingebüßt und notiert unter der wichtigen 200-Tage-Linie, die den langfristigen Trend anzeigt. Der Relative-Stärke-Index nähert sich mit Werten im niedrigen Bereich dem stark überverkauften Terrain, was die heutige Gegenreaktion begünstigt haben dürfte. Eine verlässliche, langfristige Bodenbildung ist jedoch erst bei einem nachhaltigen Überwinden der Marke von 21,50 Euro geschafft. Für risikobereite Anleger bleibt der Wert vor dem anstehenden Halbjahresbericht am 5. August eine der spannendsten Turnaround-Wetten auf dem gesamten Kurszettel.

Bn-Redaktion/js
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