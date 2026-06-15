Übernahmeschlacht um die Commerzbank

UniCredit droht dem Frankfurter Vorstand mit Rauswurf 15.06.2026, 14:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Commerzbank
© Bild von Leopictures auf Pixabay
Im Ringen um die Zukunft der Commerzbank hat die italienische Großbank UniCredit die Samthandschuhe endgültig ausgezogen. In einer beispiellos scharfen Stellungnahme gingen die Mailänder am Montag auf direkten Konfrontationskurs zur Führung des Frankfurter DAX-Konzerns. Die Aktie der Commerzbank geriet im Zuge der eskalierenden Schlammschlacht spürbar unter Druck und verlor im aktuellen Handelsverlauf rund 1,7 Prozent auf 36,30 Euro. Während der Gesamtmarkt freundlich tendiert, sorgt der offene Machtkampf auf dem Parkett für erhebliche Verunsicherung unter den Marktteilnehmern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Commerzbank 36,40 EUR -1,71 % Lang & Schwarz
UniCredit 74,48 EUR +1,40 % Lang & Schwarz

UniCredit wirft Frankfurter Führung Täuschung vor
Der Streit entzündete sich an den Details des feindlichen Übernahmeangebots. Der Commerzbank-Vorstand hatte zuvor öffentlich bezweifelt, dass sich die Italiener legal Zugriff auf knapp zwölf Prozent der Anteile sichern konnten, da der Aktientausch für die Aktionäre finanziell unattraktiv sei. Die Mailänder konterten diesen Vorwurf nun scharf und warfen der Commerzbank vor, unablässig unzutreffende und irreführende Informationen zu verbreiten. Diese Behauptungen dienten laut UniCredit lediglich dem Zweck, von den erheblichen strategischen Vorteilen eines Zusammenschlusses abzulenken und die eigenen Anteilseigner gezielt zu verwirren.

Dubiose Derivategeschäfte im Visier der Marktbeobachter
Hinter den Kulissen sorgt die von UniCredit genutzte Übernahmestrategie für reichlich Diskussionsstoff unter Analysten. Die Großbank bestätigte den Einsatz komplexer Derivategeschäfte mit Partnerbanken, um sich gegen Kursverluste abzusichern. Insidern zufolge haben diese Finanzinstrumente jedoch einen brisanten Nebeneffekt: Sie sind offenbar direkt mit den eingereichten Commerzbank-Aktien unterlegt, was den beteiligten Banken einen massiven finanziellen Anreiz bietet, auf das Tauschangebot der Italiener einzugehen. UniCredit betonte unmissverständlich, dass die eingelieferten Papiere rechtlich unwiderruflich gebunden seien.

Die unverhohlene Drohung mit der Abberufung
In ihrer Stellungnahme gingen die Italiener noch einen entscheidenden Schritt weiter und drohten dem amtierenden Commerzbank-Vorstand indirekt mit dem sofortigen Rauswurf. Sollte die UniCredit auf der anstehenden Hauptversammlung eine einfache Mehrheit der Stimmen erlangen, besäße sie das Recht, sämtliche Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat neu zu bestimmen. Da dieses Kontrollgremium über die Besetzung des Vorstandes entscheidet, wäre der Weg für eine komplette Abberufung des aktuellen Managements frei. Angesichts der aktuellen Stimmrechtsverhältnisse gilt dieses Szenario am Markt bereits als greifbar nahe.

Chartbild spiegelt die Nervosität wider
Aus technischer Sicht spiegelt der heutige Kursverlauf die Zerrissenheit der Anleger wider. Durch den jüngsten Rücksetzer läuft die Aktie Gefahr, wichtige kurzfristige Unterstützungslinien nach unten zu durchbrechen. Solange der Übernahmekrimi nicht final gelöst ist, dürfte das Papier extrem volatil bleiben und sich zunehmend von den fundamentalen Kennzahlen abkoppeln. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Frankfurter Führung eine wirksame Verteidigungsstrategie aufbieten kann oder ob die Mailänder Großbank das Ruder in Frankfurt im Handstreich übernimmt.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Umfrage: Viele lassen wegen Spritpreis Auto häufiger stehen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm Hauptdiskussion
3 Dax zittert vor US-Arbeitsmarktbericht: Münchener Rück – Findet das Trauerspiel seine Fortsetzung? Hauptdiskussion
4 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
5 Bericht: Weiterer Rekord bei Einbürgerungen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Vonovia-Aktie im brutalen Ausverkauf: Zündet der 50-Prozent-…

15:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliarden-Offensive bei Nvidia: Warum holt sich der KI-Gigant …

14:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Trump schiebt Index über die 25.000: RWE – War es das …

11:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Leitet Trumps Iran-Deal eine neue Goldpreisrallye ein? Nicht …

10:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia: Warnzeichen mehren sich! Stimmung und Aktie kippen

9:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Google Aktie nach Rally: Kaufen, halten oder raus?

Gestern 16:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Friedenssignal aus Teheran: Ölpreis vor dem Absturz?

Gestern 15:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Wochenausblick wird von Fed und SpaceX dominiert: Infineon…

Gestern 8:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer