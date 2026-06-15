Milliarden-Offensive bei Nvidia

Warum holt sich der KI-Gigant ausgerechnet jetzt frisches Geld? 15.06.2026, 14:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Nvidia
© iStock.com/BING-JHEN HONG
Der US-Halbleitergigant Nvidia nutzt seine dominante Marktposition im Bereich der künstlichen Intelligenz für einen strategischen Vorstoß am Anleihemarkt. Zum ersten Mal seit rund fünf Jahren begibt der Chipkonzern wieder eigene Unternehmensanleihen, um sich langfristig frisches Kapital zu sichern. An den europäischen Handelsplätzen zeigten sich die Anleger von dem Schritt gut gelaunt: Das Papier von Nvidia notiert im aktuellen Handel mit einem Plus von rund 1,05 Prozent bei 179,15 Euro. Die Platzierung reiht sich ein in eine beispiellose Welle der Kapitalbeschaffung unter den führenden Tech-Giganten im Silicon Valley.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 179,56 EUR +1,26 % Baader Bank

Großoffensive in sieben verschiedenen Tranchen
Die geplante Anleihe-Emission von Nvidia ist extrem breit gefächert und wird laut Kreisen von den großen Wall-Street-Häusern Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley koordiniert. Der Tech-Konzern bietet Investoren festverzinsliche Wertpapiere in insgesamt sieben verschiedenen Tranchen an. Die Laufzeiten der Papiere reichen von kurzfristigen zweijährigen Anleihen bis hin zu langfristigen Titeln mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Bei den am längsten laufenden Papieren wird am Markt aktuell über einen Zinsaufschlag von rund 0,9 Prozentpunkten gegenüber den als absolut ausfallsicher geltenden US-Staatsanleihen spekuliert.

Der enorme Hunger nach Rechenleistung
Nvidia ist bei Weitem nicht der einzige Technologieriese, der in diesen Monaten massiv Fremdkapital aufnimmt. Auch andere Branchengrößen wie die Google-Mutter Alphabet oder der Online-Händler Amazon haben den Kreditmarkt seit vergangenem Jahr im großen Stil angezapft, um hunderte Milliarden US-Dollar einzusammeln. Das geliehene Geld fließt fast ausnahmslos in den extrem kapitalintensiven Ausbau von modernen Rechenzentren und IT-Infrastrukturen. Ohne diese gewaltigen Kapazitäten lässt sich die rasante Expansion und die enorme Rechenleistung von komplexen KI-Anwendungen langfristig nicht bewältigen.

Refinanzierung und allgemeine Firmenzwecke im Fokus
Laut offiziellen Berichten soll der Erlös aus dem aktuellen Milliarden-Verkauf primär für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Ein wesentlicher Teil des frischen Geldes ist zudem für die planmäßige Rückzahlung sowie die kosteneffiziente Refinanzierung bereits bestehender, älterer Verbindlichkeiten vorgesehen. Das letzte Mal hatte Nvidia im Juni 2021 den klassischen Anleihemarkt für Investment-Grade-Papiere genutzt und sich damals problemlos eine Summe von rund fünf Milliarden US-Dollar gesichert. Angesichts des aktuellen KI-Hypes dürfte die Nachfrage dieses Mal ungleich höher ausfallen.

Charttechnik und Ausblick für die Aktie
Aus charttechnischer Sicht verharrt das Papier von Nvidia nach dem heutigen Kurszuwachs weiterhin in einer soliden Verfassung auf hohem Niveau. Da die Anleihegläubiger dem Konzern aufgrund seiner extremen Profitabilität eine erstklassige Bonität zuschreiben, dürften die neuen Zinskosten die operativen Margen kaum belasten. Die Aktie stabilisiert sich im europäischen Handel derzeit erfolgreich im Bereich über der wichtigen Marke von 175 Euro. Solange dieser Support verteidigt werden kann und die Nachfrage nach den neuen KI-Chipsätzen ungebrochen bleibt, sehen Analysten den übergeordneten Aufwärtstrend als intakt an.

Bn-Redaktion/js
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