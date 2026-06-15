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Warnzeichen mehren sich! Stimmung und Aktie kippen 15.06.2026, 09:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nvidia: Warnzeichen mehren sich! Stimmung und Aktie kippen
© Mariia Shalabaieva auf Unsplash
Als der Tech-Überflieger am 20. Mai die aktuellen Quartalsergebnisse präsentierte, dürfte der eine oder andere etwas ungläubig auf die Kursreaktion der Aktie geblickt haben. Trotz exzellenter Finanzergebnisse blieb zunächst der Sturm auf ein neues Verlaufshoch aus. Der Markt nahm die Zahl sehr zurückhaltend zur Kenntnis.

Mittlerweile sind einige Handelstage verstrichen. Von einem kurzen Aufbäumen der Nvidia-Aktie Anfang Juni einmal abgesehen, entwickelte sich veritable Abwärtsdynamik in der Aktie. Wichtige Unterstützungen wurden unterschritten – Stimmung und Aktienkurs kipp(t)en.

Nvidia - Stimmung und Aktie kippen

Unsere damalige Kommentierung zur Zahlenveröffentlichung von Nvidia überschrieben wir am 21. Mai mit „Nvidia mit gigantischen Quartalszahlen - Kursfeuerwerk der Aktie bleibt jedoch aus – ein Warnzeichen?“.

Die Zahlen waren ausgezeichnet. Auf diese gingen wir detailliert im Kommentar vom 21. Mai ein. Greifen wir uns noch einmal das Umsatzwachstum heraus. Nvidia steigerte den Umsatz im 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 26. April 2026) des Geschäftsjahres 2027 auf 81,615 Mrd. US-Dollar – ein Plus von satten 85 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Auch auf der Ergebnisseite gab es nichts zu mäkeln. Und dennoch kam der Aktienkurs nicht in Schwung. Die Erwartungshaltung muss so enorm gewesen sein und wohl auch jenseits der offiziellen Prognosen gelegen haben.

Nvidia Aktienchart

Gewinnmitnahmen setzten zunächst ein und drückten die Aktie in Richtung 210 US-Dollar. Damit ging mit den 220 US-Dollar eine erste wichtige Unterstützung verloren. Anfang Juni drehte Nvidia (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD) noch einmal auf, doch der Vorstoß scheiterte am vorherigen Bewegungshoch bei 238 US-Dollar. Stimmung und Kurs kippten schließlich.

In rascher Reihenfolge gingen die Unterstützungen im Bereich von 220 US-Dollar und 210 US-Dollar verloren. Die Bewegung dehnte sich auf 200 US-Dollar aus. Hier liegt eine weitere wichtige Unterstützung. Sollte auch diese unterschritten werden, ist Obacht geboten. 

Zusammenfassung

In den letzten Handelstagen baute sich veritables Abwärtsmomentum auf. Die Nvidia-Aktie durchbrach wichtige Unterstützungen, was das Momentum ankurbelte. Sollten nun auch noch die 200 US-Dollar verloren gehen, dürfte die Korrektur weiter Fahrt aufnehmen. Eine Bewegung auf 180 US-Dollar oder gar 163,5 US-Dollar sollte in diesem Fall nicht überraschen. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss es zumindest über die 220 US-Dollar gehen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigte zuletzt ihr Votum „outperform“ für die Nvidia-Aktie. Auch das Kursziel von 315 US-Dollar bestätigten sie. 

Bn-Redaktion/mt
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