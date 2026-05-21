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Nvidia mit gigantischen Quartalszahlen

Kursfeuerwerk der Aktie bleibt jedoch aus – ein Warnzeichen? 21.05.2026, 10:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nvidia mit gigantischen Quartalszahlen: Kursfeuerwerk der Aktie bleibt jedoch aus – ein Warnzeichen?
© Bild: istockphoto.com/Robert Way
Die Erwartungen an die Nvidia-Zahlen sind seit geraumer Zeit enorm. Und so erwartete der Markt auch dieses Mal nicht weniger als ein spektakuläres Zahlenwerk. Nvidia wurde diesen hohen Erwartungen gerecht, doch das erhoffte Kursfeuerwerk blieb aus. Die Aktie reagierte sehr zurückhaltend auf die Zahlen. Nvidia veröffentlichte am gestrigen Mittwoch (20. Mai) die Zahlen für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027. Schauen wir uns die Daten einmal genauer an
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NVIDIA 192,63 EUR +0,56 % Lang & Schwarz

Nvidia mit gigantischen Quartalszahlen

Nvidia veröffentlichte die Zahlen für das 1. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 26. April 2026) des Geschäftsjahres 2027. Nvidia veröffentlichte den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit 81,615 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein kräftiges Plus in Höhe von 85 Prozent. Nvidia beschleunigte das Umsatzwachstum einmal mehr deutlich. So belief sich das Umsatzplus von Q4 / 2025 auf Q4 / 2026 auf „nur“ 73 Prozent. Als Wachstumsmotor erwies sich einmal mehr der Geschäftsbereich Rechenzentren. Das Segment verzeichnete im 1. Quartal einen Umsatz in Höhe von 75,2 Mrd. US-Dollar - ein Plus von 92 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal.

Der Konzerngewinn (GAAP) wurde für das 1. Quartal 2027 des Fiskaljahres 2026 mit  58,321 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 2,39 US-Dollar) angegeben. Das ist im Vergleich zum Vorjahresquartal ein sagenhafter Anstieg von 214 Prozent im EPS. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) vermeldete Nvidia einen Gewinn in Höhe von 45,548 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,87 US-Dollar); nach 19,094 Mrd. US-Dollar (EPS 0,78 US-Dollar) im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Bruttomarge lag im 1. Quartal 2027 bei 74,9 Prozent (GAAP) und 75,0 Prozent (non-GAAP).

Chartanalyse

Starke Prognose für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027

Für das laufende 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 rechnet Nvidia mit einen Umsatz in Höhe von 91 Mrd. US-Dollar +/- 2 Prozent.

Chartcheck Nvidia

Die Nvidia-Aktie (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD) bildete zuletzt im Bereich von 238 US-Dollar ein Verlaufshoch aus. Gewinnmitnahmen drückten die Aktie zuletzt auf knapp 220 US-Dollar. Die zentrale Unterstützung ist auf den Kursbereich von 200 US-Dollar zu verorten. Um die Rallye zu aktivieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 238 US-Dollar.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten nach der Veröffentlichung der Nvidia-Zahlen ihr Votum „buy“. Das Kursziel hoben die Analysten von 250 US-Dollar auf 285 US-Dollar an.

Bn-Redaktion/mt
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