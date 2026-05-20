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Neues Rekord-Kursziel sorgt für Aufmerksamkeit bei Infineon

Infineon im Fokus: Citigroup sieht Rallye-Potenzial durch KI- und Industrieboom 20.05.2026, 16:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Neues Rekord-Kursziel sorgt für Aufmerksamkeit bei Infineon: Infineon im Fokus: Citigroup sieht Rallye-Potenzial durch KI- und Industrieboom
© Pexels: Foto von Jonas Svidras
Die Infineon-Aktie rückt nach einer deutlichen Kurszielanhebung der Citigroup erneut in den Mittelpunkt des europäischen Technologiesektors. Vor allem die zunehmende Nachfrage aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Industrieautomatisierung und Elektromobilität treibt die Erwartungen der Analysten nach oben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 68,06 EUR +4,83 % Lang & Schwarz
STMicroelectronics 55,46 EUR +5,11 % Lang & Schwarz
Advanced Micro Devices 382,93 EUR +7,26 % L&S Exchange
NVIDIA 194,09 EUR +1,99 % Lang & Schwarz

Die US-Investmentbank hat ihr Kursziel für den Münchner Halbleiterkonzern kräftig angehoben und zugleich ihre Kaufempfehlung bestätigt. Damit positioniert sich die Citigroup derzeit optimistischer als viele andere große Banken. Hintergrund sind steigende Erwartungen an die mittel- und langfristige Umsatzentwicklung des Konzerns. Besonders die starke Stellung von Infineon bei Leistungshalbleitern und energieeffizienten Chips gilt als zentraler Vorteil in einem Markt, der zunehmend von Rechenzentren, KI-Anwendungen und industrieller Digitalisierung geprägt wird.

KI-Nachfrage verändert den Blick auf Halbleiterwerte

Im Zentrum der Neubewertung steht die Erwartung, dass Infineon stärker als bislang vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren könnte. Während NVIDIA vor allem bei Hochleistungsprozessoren und Rechenzentren im Fokus steht, sehen Analysten zunehmend auch die Zulieferer im Bereich Energieversorgung und Leistungselektronik als Gewinner des Trends. Genau dort verfügt Infineon über eine starke Marktposition.

Hinzu kommt die robuste Nachfrage aus der Automobilindustrie. Der Umbau hin zu Elektrofahrzeugen sowie moderne Fahrerassistenzsysteme erhöhen den Bedarf an Halbleitern pro Fahrzeug erheblich. Auch STMicroelectronics profitiert derzeit von diesem Trend. Gleichzeitig stabilisiert die Nachfrage aus der Industrieautomation das Geschäft, obwohl die konjunkturelle Dynamik in Europa zuletzt nachgelassen hat.

Höhere Umsatzprognosen bis weit in die Zukunft

Die Citigroup rechnet nun bis mindestens 2028 mit deutlich höheren Erlösen als bislang angenommen. Vor allem die Margenentwicklung könnte sich nach Einschätzung der Analysten besser entwickeln als im Markt bisher eingepreist. Anleger richten den Blick deshalb verstärkt auf die kommenden Quartalszahlen und mögliche neue Prognosen des Managements.

Dennoch bleibt das Umfeld anspruchsvoll. Der globale Halbleitermarkt gilt weiterhin als zyklisch, zudem sorgen geopolitische Spannungen und mögliche Schwankungen bei der Industrienachfrage für Unsicherheit. Gleichzeitig wächst der Konkurrenzdruck durch asiatische Anbieter und große US-Konzerne wie AMD.

Die neue Einschätzung der Citigroup setzt dennoch ein starkes Signal für den europäischen Chipsektor. Entscheidend dürfte nun werden, ob die operative Entwicklung die hohen Erwartungen tatsächlich bestätigen kann.

Bn-Redaktion/jh
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