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Siemens Energy fängt sich

Kursrücksetzer als Einstiegschance? Analysten schrauben Kursziele massiv hoch 20.05.2026, 12:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens Energy
© Bild von Siemens Energy AG
Nach einer rasanten Rekordjagd im Frühjahr legt die Aktie von Siemens Energy eine gesunde Atempause ein. Vom Allzeithoch Ende April bei 191,66 Euro korrigierte das Papier in der Spitze um rund 13 Prozent. Zum Mittwoch meldet sich der DAX-Titel jedoch robust zurück: Der Kurs klettert im XETRA-Handel um 2,41 Prozent auf 171,74 Euro und verkürzt den Abstand zum Rekordhoch damit wieder auf rund zehn Prozent. Seit Jahresbeginn steht für die Anleger trotz der jüngsten Konsolidierung ein sattes Kursplus von über 42 Prozent zu Buche.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 171,89 EUR +2,15 % TTMzero RT

Jefferies sieht über 25 Prozent Aufwärtspotenzial
Die Mehrheit der institutionellen Analysten wertet den jüngsten Kursrückgang als rein technische Bereinigung und keineswegs als operative Schwäche. Für Aufsehen sorgt eine aktuelle Studie des Analysehauses Jefferies. Analyst Lucas Ferhani bestätigte nicht nur sein „Buy“-Rating, sondern schraubte das Kursziel für den Münchner Energietechnikkonzern drastisch von 164 Euro auf 215 Euro nach oben. Auch andere Schwergewichte wie Goldman Sachs (Kursziel 212 Euro) und die Deutsche Bank (Kursziel 200 Euro) sehen den fairen Wert der Aktie deutlich über dem aktuellen Niveau.

Netzgeschäft boomt durch den globalen KI-Infrastruktur-Hype
Die fundamentale Stärke von Siemens Energy speist sich derzeit aus mehreren globalen Megatrends. Das Unternehmen gilt als einer der Hauptprofiteure der weltweiten Energie-Transformation und des massiven Ausbaus von KI-Rechenzentren.

Auftragsboom im Netzgeschäft: Die Nachfrage nach Transformatoren und Netzanbindungssystemen eilt von Rekord zu Rekord, insbesondere in Nordamerika haben sich die Auftragseingänge im Vorjahresvergleich verdoppelt.

Starkes Gasturbinengeschäft: Der Bereich arbeitet hochprofitabel und liefert verlässliche Ertragsstützen, da moderne Gaskraftwerke weltweit als Brückentechnologie gefragt sind.

Sorgenkind Siemens Gamesa verliert seinen Schrecken
Ein entscheidender Treiber für die jüngsten Kursziel-Upgrades ist die spürbare operative Wende bei der krisengeschüttelten Windkrafttochter Siemens Gamesa. Der operative Verlust konnte zuletzt drastisch auf rund 40 Millionen Euro reduziert werden. Da sich die Lieferketten und technischen Probleme schrittweise stabilisieren, stellt der Windsektor kein unkalkulierbares Risiko mehr für die Konzernbilanz dar. Das Management stellt für die Sparte mittelfristig wieder schwarze Zahlen in Aussicht.

Fazit: Fundament intakt, Bewertung bereinigt
Der temporäre Rücksetzer vom Allzeithoch hat die optisch heißgelaufene Bewertung der Siemens Energy-Aktie ein Stück weit bereinigt. Angesichts prall gefüllter Auftragsbücher, einer starken Cashflow-Entwicklung und der schrittweisen Sanierung von Siemens Gamesa bleibt die langfristige Wachstumsstory intakt.

Bn-Redaktion/js
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