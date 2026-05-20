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Gewaltige Rallye am Kipppunkt

Aixtron vor entscheidenden Handelstagen 20.05.2026, 09:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gewaltige Rallye am Kipppunkt: Aixtron vor entscheidenden Handelstagen
© Nicky auf Pixabay
Die Aixtron-Aktie zauberte in den letzten Wochen und Monaten eine beeindruckende Rallye auf das Börsenparkett. Widerstand um Widerstand wurde pulverisiert. Mitte April bekam die Aktie einen weiteren Schub, als der Markt die vorläufigen Ergebnisse des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie mit einem Kursfeuerwerk feierte.
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AIXTRON 51,11 EUR +1,35 % Baader Bank

Die Vorlage der vorläufigen Ergebnisse ging mit der Anhebung der Jahresprognose einher. Die Aixtron-Aktie baute im Anschluss starkes Aufwärtsmomentum auf. Die Widerstandsbereiche um 35 Euro und 40 Euro wurden überschritten. Das heizte die ohnehin bereits als imposant zu bezeichnende Rallye weiter an. 

Den vorläufigen Zahlen folgten schließlich Ende April die vollständigen Finanzergebnisse. Die Kursrallye fand ihre Fortsetzung. Vor wenigen Tagen bildete Aixtron schließlich im Bereich von 55,3 Euro ein neues markantes Hoch aus. 

Aixtron – Steht die gewaltige Rallye am Kipppunkt?

Hinter der Aixtron-Aktie (WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA) liegt eine gewaltige Rallye. Um noch einmal ein paar Eckpunkte zu benennen: Im April 2025 notierte die Aktie einstellig. Noch Anfang Februar dieses Jahres lief die Aktie Gefahr, für längere Zeit unter die 20 Euro zu rutschen. Etwas mehr als drei Monate später erreicht Aixtron schließlich den Kursbereich von 55 Euro. Die Kursentwicklung ist mit beeindruckend nur unzureichend beschrieben. 

Aixtron Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Die mächtige Kursrallye verlangt nach einer Korrektur. Bislang verstand es die Aktie, auftretende Konsolidierungs- bzw. Korrekturphasen eng zu begrenzen. Ob es auch in diesem Fall so sein wird, bleibt abzuwarten. 

Die Nachricht, dass Aixtron einen Auftrag von Lumentum erhalten hat, verpuffte am Markt. Die Aixtron-Aktie setzte zuletzt ihre Konsolidierung fort. Dabei gerät die wichtige Unterstützung von 50 Euro immer stärker in den Fokus und unter Druck. Aus charttechnischer Sicht ist der Sachverhalt klar: Sollten die 50 Euro nicht halten, würde die Top-Bildung Form annehmen. Gleichzeitig würde der Aktie ein Test der nächsten relevanten Unterstützungszone 42,5 Euro / 40 Euro drohen. Die 40 Euro haben zentrale Bedeutung. Ein deutlicher Bruch dieser Unterstützung würde eine Neubewertung notwendig machen. Diesen gilt es entsprechend zu verhindern.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für Aixtron. Das Kursziel beließen sie bei 55,30 Euro. Ganz ähnlich bewerten die Analysten von JPMorgan die Situation. Deren Votum lautet „overweight“. Das Kursziel für Aixtron setzen sie nach wie mit 54,50 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
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