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Der Dax und das Pfeifen im Walde

BASF – Aktie erreicht zentralen Kursbereich. Die nächsten Ziele 20.05.2026, 11:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der Dax und das Pfeifen im Walde: BASF – Aktie erreicht zentralen Kursbereich. Die nächsten Ziele
© 2026 BASF SE / Hauptversammlung der BASF SE im Congress Center Rosengarten, Mannheim, am 30. April 2026
Der Dax präsentiert sich im frühen Mittwochshandel robust. Der deutsche Leitindex notiert noch immer komfortabel oberhalb von 24.000 Punkten. Ihm fehlt allerdings nach wie vor Aufwärtsmoentum, um frische Akzente auf der Oberseite zu setzen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.508,82 PKT +0,77 % Ariva Indikation
BASF 52,13 EUR -0,10 % Quotrix Düsseldorf

Die Gemengelage gibt es aktuell offenkundig nicht her. Zum einen warten die Aktienmärkte auf die Nvidia-Zahlen, die heute (20. Mai) nach Handelsschluss in den USA bekanntgegeben werden und auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten FOMC-Sitzung vom 28. April und 29. April. Zum anderen steht die Situation im Nahen und Mittleren Osten und die damit verbundenen Auswirkungen im Fokus. Die Ölpreise notieren noch immer hoch. Die rasant gestiegenen Anleiherenditen belasten die Aktienmärkte darüber hinaus massiv. Die an dieser Stelle bereits des Öfteren thematisierten Renditen der eminent wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen haben sich mittlerweile oberhalb von 4,6 Prozent festgesetzt. Eine Bewegung in Richtung 5 Prozent scheint jederzeit möglich zu sein. Das wäre für die Aktienmärkte allerdings eine Belastungsprobe sondergleichen.

Kurzum. Der Dax notiert oberhalb von 24.000 Punkten und das zudem sehr komfortabel. Das Kursniveau kommt im weiteren Tagesverlauf allerdings auf den Prüfstand. Einen Rücksetzer unter die 24.000 Punkte gilt es, unter allen Umständen zu verhindern. Ob es dem Dax gelingt, ausreichend Kraft zu sammeln, um bis in den Bereich von 25.000 Punkten vorzustoßen, bleibt abzuwarten. 

BASF Aktienchart

BASF – Aktie erreicht zentralen Kursbereich. Die nächsten Ziele

Unserer heutigen Protagonistin – der BASF-Aktie ist der Schwung ebenfalls abhandengekommen. Mehrere Versuche der Aktie scheiterten, den Widerstand von 55 Euro aufzubrechen und so durch ein frisches Kaufsignal für neuen Schwung zu sorgen. Aktuell orientiert sich die BASF-Aktie (WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS)  nach unten und nimmt dabei mit den 50 Euro eine erste wichtige Unterstützungszone ins Visier. Die Zone erstreckt sich noch bis in den Bereich von 48,5 Euro. 

Aus charttechnischer Sicht bahnt sich mit dem Test eine Weichenstellung an. Der BASF-Aktie muss es gelingen, die aktuelle Konsolidierung auf 48,5 Euro zu begrenzen. Sollte das Unterfangen scheitern und die Aktie darunter setzen, würde das die Top-Bildung forcieren und gleichzeitig weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 45 Euro aktivieren. Es wäre daher eminent wichtig, wenn die Aktie oberhalb von 48,5 Euro wieder abdrehen würde. Im Anschluss müsste dann „nur“ noch der Widerstand um 55 Euro überwunden werden, um die Rallye erneut aufzunehmen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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