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Deutsche Telekom vor Mega-Ausbruch

Zauber der Zahlen wirkt nach. Die nächsten Kursziele 20.05.2026, 14:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Telekom vor Mega-Ausbruch: Zauber der Zahlen wirkt nach. Die nächsten Kursziele
© BN (Symbolbild)
Vor genau einer Woche thematisierten wir an dieser Stelle die Zahlen der Deutschen Telekom für das 1. Quartal 2026. Der Telekommunikationskonzern vermochte es, den Markt mit den Zahlen positiv zu überraschen. Die erste Reaktion der Aktie auf die Zahlen fiel entsprechend aus. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 29,25 EUR -0,12 % L&S Exchange

Trotz eines schwierigen Gesamtmarktes gelang es der Deutschen Telekom, das „Zahlenmomentum“ zu bewahren. Die Aktie setzte ihre Erholung in den letzten Tagen fort und erreicht nunmehr einen eminent wichtigen Kursbereich. 

Deutsche Telekom – Zauber der Zahlen wirkt nach

Die Deutsche Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) legte ein überaus robustes Zahlenwerk vor, das sogar die eine oder andere positive Überraschung beinhaltete. So führte die robuste Entwicklung des  bereinigten EBITDA AL (bereinigtes EBITDA um Leasingkosten angepasst) im 1. Quartal dazu, dass der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr 2026 leicht nach oben anpasste und nun ein bereinigtes EBITDA AL in Höhe von rund 47,5 Mrd. Euro erwartet. Zuvor ging man von 47,4 Mrd. Euro aus. 

Deutsche Telekom Aktienchart

Die Zahlen begannen ihre positive Wirkung zu entfalten. Die Aktie drehte nach oben ab. Aus charttechnischer Sicht gelang der Aktie mit dem Ausbruch über die 28 Euro ein wichtiger Teilerfolg. Das frische Kaufsignal eröffnete der Deutschen Telekom weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 29,7 Euro / 30 Euro. Dieses ohnehin bereits massiv ausgebaute Widerstandscluster wird zudem durch die 200-Tage-Linie und die 38-Tage-Linie verstärkt. 

Damit ist aus charttechnischer Sicht die Aufgabe klar definiert – die Deutsche Telekom muss über die 30 Euro, um die eingeleitete Trendwende zu forcieren. In diesem Fall könnten sich weitere Kursgewinne in Richtung 34 Euro anschließen. Rücksetzer sollten in der aktuellen Phase tunlichst eng begrenzt bleiben, um das vorhandene Momentum nicht zu gefährden. Die zentrale Unterstützung verläuft bei 26 Euro. Ein Rücksetzer unter diese Marke würde eine Neubewertung notwendig machen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bleiben weiterhin optimistisch für die Deutsche Telekom. Sie bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie und das Kursziel von 40 Euro. Die Analysten von JPMorgan bewerten die Perspektiven ganz ähnlich. Ihr Votum heißt „overweight“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 40 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS vergeben ebenfalls das Votum „buy“. Beim Kursziel sind sie mit 36,2 Euro jedoch ein wenig zurückhaltender. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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