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BYD blickt auf Europa – geraten jetzt Werke und Luxusmarken ins Visier?

BYD prüft Fabrik-Deals: Kommt jetzt der nächste Angriff auf Europas Autoindustrie? 20.05.2026, 19:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BYD blickt auf Europa – geraten jetzt Werke und Luxusmarken ins Visier? BYD prüft Fabrik-Deals: Kommt jetzt der nächste Angriff auf Europas Autoindustrie?
© Bild: iStock.com/Robert Way
Die Aktie von BYD steht unter Druck, doch hinter den Kulissen treibt der chinesische Elektroautokonzern offenbar seine Expansion in Europa voran. Medienberichten zufolge prüft das Unternehmen die Übernahme nicht ausgelasteter Werke europäischer Hersteller und zeigt zudem Interesse an Traditionsmarken wie Maserati.
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Name Aktuell Diff. Börse
BYD 10,02 EUR -3,20 % Lang & Schwarz
Mercedes-Benz Group 49,96 EUR +1,00 % TTMzero RT
Volkswagen (VW) Vz 87,99 EUR +0,54 % TTMzero RT
Stellantis 6,468 EUR +2,12 % Lang & Schwarz

Damit könnte sich der Wettbewerb in Europas Autoindustrie weiter zuspitzen. Besonders der Stellantis-Konzern rückt in den Mittelpunkt, da Maserati Teil des multinationalen Autobauers ist und die Marke seit längerer Zeit mit schwächeren Verkaufszahlen kämpft.

BYD setzt auf Kontrolle statt Partnerschaften

Nach Angaben aus Branchenkreisen untersucht BYD derzeit verschiedene Möglichkeiten, um seine Produktionsbasis in Europa schneller auszubauen. Im Fokus stehen offenbar bestehende Werke etablierter Hersteller, die derzeit nicht vollständig ausgelastet sind. Für den Konzern hätte dieser Weg den Vorteil, schneller Kapazitäten aufzubauen und gleichzeitig näher an den europäischen Absatzmärkten zu produzieren.

Auffällig ist dabei die strategische Ausrichtung des Unternehmens. BYD soll bei der Fertigung nur begrenztes Interesse an klassischen Gemeinschaftsunternehmen haben und stattdessen eine möglichst direkte Kontrolle über Produktion und Prozesse bevorzugen. Das würde den Einfluss des Konzerns in Europa deutlich stärken.

Besondere Aufmerksamkeit erzeugen die Spekulationen um Maserati. Die Luxusmarke gilt trotz ihres traditionsreichen Namens als wirtschaftlich angeschlagen. Sollte BYD tatsächlich Interesse an einer Übernahme oder Beteiligung haben, wäre dies ein Signal für den wachsenden Einfluss chinesischer Hersteller im europäischen Premiumsegment.

Europas Hersteller geraten weiter unter Druck

Die Diskussion kommt zu einer Zeit, in der die europäische Autoindustrie ohnehin unter massivem Wettbewerbsdruck steht. Hersteller wie Volkswagen und Mercedes-Benz investieren hohe Summen in Elektromobilität, während chinesische Anbieter mit günstigeren Produktionsstrukturen und wachsender technologischer Stärke auf den Markt drängen.

An den Finanzmärkten wächst deshalb die Sorge, dass europäische Autobauer nicht nur Marktanteile verlieren könnten, sondern langfristig auch industrielle Infrastruktur unter Druck gerät. Noch gibt es keine offiziellen Bestätigungen zu möglichen Transaktionen. Dennoch zeigen die Spekulationen, wie stark sich die Kräfteverhältnisse in der globalen Autoindustrie verschieben.

Entscheidend dürfte nun werden, ob Europas Hersteller ihre Position im Elektrozeitalter behaupten können, oder ob Konzerne wie BYD ihren Einfluss schneller ausbauen als bislang erwartet.

Bn-Redaktion/jh
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