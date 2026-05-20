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Richtungsentscheidung bei der Telekom-Aktie

Zwischen US-Dominanz, Cloud-Umbau und der 35-Euro-Marke 20.05.2026, 14:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Telekom
© Bild von Pixabay
Die Aktie der Deutschen Telekom präsentiert sich nach einer volatilen Handelsphase robuster und stabilisiert sich im XETRA-Handel bei 29,26 Euro. Während die Großbanken J.P. Morgan und Goldman Sachs die Aktie weiterhin mit Nachdruck zum Kauf empfehlen und ein durchschnittliches Kursziel von 38,50 Euro verankern, zeigt das Gesamtbild eine deutliche Zweiteilung: Einer fundamental starken Entwicklung auf dem US-Markt stehen operative Baustellen im europäischen Heimatmarkt gegenüber. Anleger stehen charttechnisch vor einer binären Richtungsentscheidung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 29,26 EUR -0,09 % Lang & Schwarz
T-Mobile US 166,70 EUR -0,21 % Lang & Schwarz

Starker US-Wachstumsmotor federt europäische Baustellen ab
Das fundamentale Rückgrat des Bonner Konzerns bleibt die US-Tochter T-Mobile US. Im ersten Quartal untermauerte die Sparte ihre Marktstellung mit einem Umsatzanstieg auf rund 29,87 Milliarden Euro. Der leichte Rückgang beim Gewinn je Aktie von 0,58 auf 0,42 US-Dollar wird vom Markt aufgrund des anhaltend starken Kundenwachstums weithin toleriert.

Deutlich zäher gestaltet sich dagegen das Geschäft auf dem europäischen Kontinent: Die strategische Cloud-Partnerschaft zwischen der Großkundensparte T-Systems und Google steht vor einem tiefgreifenden Umbau, da Google verstärkt nach alternativen Kooperationen in Frankreich sucht. Zudem belasten die aktuellen Tarifauseinandersetzungen und Streiks der Gewerkschaft Verdi die kurzfristige operative Effizienz. Für positive Fantasie sorgt hingegen eine neue Rüstungskomponente: Gemeinsam mit Rheinmetall entwickelt die Telekom ein Drohnenschutzsystem zur Absicherung kritischer Infrastrukturen.

Charttechnische Schlüsselzone: 26,50 bis 27,50 Euro im Fokus
Aus technischer Sicht hat die Aktie nach dem jüngsten Erholungsversuch eine charttechnische Schlüsselzone definiert. Der Bereich zwischen 26,50 und 27,50 Euro gilt dabei als der entscheidende Dreh- und Angelpunkt für den übergeordneten Trend.

Sollte sich die T-Aktie nachhaltig über der Marke von 27,50 Euro behaupten, würde dies den jüngsten Aufwärtstrend formal bestätigen. Aus technischer Sicht wird damit der Weg frei für eine dynamische Aufwärtsbewegung in Richtung des markanten 52-Wochen-Hochs bei 34 bis 35 Euro.

Gelingt dieser Ausbruch jedoch nicht und der Kurs bricht stattdessen nach unten weg, droht bei einem nachhaltigen Rutsch unter 26,50 Euro der Eintritt in ein technisches Vakuum. Da in dieser Zone kurzfristig verlässliche Auffanglinien fehlen, ließe sich in diesem Fall ein mittelfristiges Korrekturziel ableiten, das den Kurs bis in den Bereich von 20 Euro zurückwerfen könnte.

Warnsignal im Auge behalten: Drohendes „Death Cross“
Kurzfristig mahnen technische Indikatoren zur Vorsicht. Sollte der Kurs in den kommenden Handelstagen wieder in die Zone um 27 Euro zurückfallen und dort stagnieren, droht das Kreuzen der kurzfristigen gleitenden Durchschnittslinie unter die längerfristige Trendlinie – ein charttechnisches Verkaufssignal, das im Fachjargon als „Todeskreuz“ (Death Cross) bekannt ist und zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen könnte.

Fazit: Substanzwert mit klar definiertem Risiko
Auf dem aktuellen Niveau von knapp 29 Euro ist die Deutsche Telekom mit einem erwarteten KGV von rund 14 im Branchenvergleich moderat bewertet. Die angehobenen EBITDA-Ziele und das geschlossene Lob der Analysten stützen die Aktie fundamental. 

Bn-Redaktion/js
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