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Nervosität vor den Nvidia-Zahlen

Liefert das KI-Zugpferd oder droht die große Umschichtung? 20.05.2026, 13:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Nvdia
© Bild von Jacek Abramowicz auf Pixabay
Vor der Veröffentlichung der Quartalsbilanz für das erste Quartal des Finanzjahres 2027 richtet sich der Blick der gesamten Finanzwelt auf Nvidia. Die Aktie des Halbleiter-Giganten kann im Vorfeld der Zahlen zulegen und notiert im europäischen Handel bei 193,24 Euro (+1,65 Prozent). Nach der spektakulären Sonderkonjunktur der letzten Jahre steht das Papier an einem psychologisch wichtigen Wendepunkt: Die Erwartungen an den Chiphersteller sind extrem hoch gesteckt, während die Konkurrenz im Bereich der künstlichen Intelligenz stetig aufholt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 192,81 EUR +1,41 % TTMzero RT

Die Messlatte liegt höher als je zuvor
Die Maßstäbe, an denen der KI-Primus gemessen wird, sind im Branchenvergleich atemberaubend. Nachdem das Unternehmen im Vorquartal bereits einen Rekordumsatz von 68 Milliarden US-Dollar vermeldete, verlangt der Markt für das abgelaufene Vierteljahr eine deutliche Steigerung. Die Konsensschätzungen der Analysten liegen bei einem Umsatz von 79 Milliarden US-Dollar. Zudem wird ein deutlicher Ergebnissprung auf rund 1,75 US-Dollar je Aktie erwartet. Damit die Aktie ihr aktuelles Niveau rechtfertigen kann, muss Konzernchef Jensen Huang nicht nur diese Zahlen liefern, sondern auch einen makellosen Ausblick präsentieren.

Wachstums-Rückstand innerhalb der Chipbranche
Obwohl der langfristige Chart seit Ende 2022 mit einem Zuwachs von über 1.400 Prozent beeindruckt, hat sich das Dynamik-Bild seit Jahresbeginn verändert. Zwar liegt die Nvidia-Aktie mit einem Plus von rund 19 Prozent seit Januar deutlicher über dem breiten US-Gesamtmarkt, hinkt jedoch der globalen Halbleiter-Konkurrenz hinterher. Je nach Benchmark-Index beträgt der Performance-Rückstand zu anderen Chipwerten 30 bis 40 Prozentpunkte. Das zeigt, dass Anleger beginnen, Kapital breiter zu streuen und vermehrt auf Mitbewerber zu setzen.

Bewertung im Vergleich zu Rivalen noch attraktiv
Trotz der optisch hohen Bewertung mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von annähernd 24 ist der Titel im direkten Vergleich mit den schärfsten Konkurrenten im Sektor keineswegs überteuert. Während Halbleiter-Rivalen wie Broadcom (KGV 28), AMD (KGV 45) oder Intel (KGV 84) teils deutlich luftiger bewertet sind, wirkt das fundamentale Fundament von Nvidia dank der extremen Profitabilität vergleichsweise solide. Ein Risiko bleibt jedoch das Erstarken alternativer KI-Chip-Architekturen sowie der wachsende Druck durch die großen Cloud-Anbieter (Hyperscaler), die zunehmend eigene Hardwarelösungen entwickeln.

Fazit: Richtungsentscheidung nach US-Börsenschluss
Die anstehenden Ergebnisse nach dem New Yorker Handelsende werden über den mittelfristigen Trend im gesamten Technologiesektor entscheiden. Kann Nvidia die ambitionierten Erwartungen übertreffen und die Vormachtstellung im Datacenter-Bereich untermauern, dürfte dies die nächste Aufwärtswelle im Tech-Sektor auslösen. Sollte der Ausblick jedoch auch nur kleinste Risse zeigen, steht eine größere Umschichtung von Mitteln in defensivere Marktsegmente oder günstigere Branchen-Alternativen bevor.

Bn-Redaktion/js
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