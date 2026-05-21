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ASML nimmt Anlauf

Ist das der Start der 40%-Rallye? 21.05.2026, 10:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

ASML nimmt Anlauf: Ist das der Start der 40%-Rallye?
© Bild: istockphoto.com/Pixelbizz
ASML setzte Mitte April einen der ersten Höhepunkte der zu Ende gehenden Quartalsberichtssaison. Der Markt honorierte die Ergebnisse jedoch nicht. Die Aktie kam nicht so recht in Schwung – ein Umstand, der sich auch in den letzten Wochen zunächst nicht änderte. Im gestrigen Mittwochshandel könnte der ASML-Aktie jedoch eine entscheidende Weichenstellung gelungen sein. Ist das der Beginn der 40%-Rallye?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.340,40 EUR +0,72 % TTMzero RT

ASML – Aktie nimmt erneut Anlauf, die 1.300 Euro aus dem Weg zu räumen

Die Aktie des niederländischen Anlagenbauers für die Chipindustrie ASML (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) reagierte sehr zurückhaltend auf die Mitte April veröffentlichten Ergebnisse. Dabei wussten die Q1-Ergebnisse zu gefallen. ASML erhöhte zudem damals die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Es half jedoch nichts. Der Widerstand um 1.300 Euro limitierte damals die Aktie. 

Chartanalyse zu ASML

Es dauerte bis Anfang Mai, ehe die Aktie die 1.300 Euro überspringen konnte, doch so wirklich in Tritt kam sie dennoch nicht. Die ASML-Aktie verpasste es, sich entscheidend von 1.300 Euro abzusetzen und so kam es, wie es kommen musste. Die Aktie tauchte kürzlich erneut unter die 1.300 Euro.

Eine Reihe positiver Analystenkommentare entfachte das Feuer bzw. jedoch die Rallye neu. So bestätigten unter anderem die Analysten der britischen Investmentbank Barclays ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 1.575 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs schlagen in die gleiche Kerbe. Sie hoben das Kursziel von 1.570 Euro auf 1.600 Euro an. Das Votum lautet „buy“. Besonders optimistisch bewerten jedoch die Analysten der Schweizer UBS die Perspektiven des Anlagenbauers für die Chipindustrie. Sie hoben ihr Kursziel von 1.600 Euro 1.900 Euro an – das ist ausgehend vom aktuellen Kursniveau ein Aufwärtspotenzial von mehr als 40 Prozent. Das Votum der UBS-Analysten lautet wenig überraschend „buy“.

Fazit – Ist das der Start der 40%-Rallye?

Aus charttechnischer Sicht hat die ASML-Aktie ein dickes Brett zu bohren. Der Widerstandsbereich erstreckt sich bis auf 1.370 Euro. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die 1.370 Euro würde das ersehnte Kaufsignal auslösen. Sollte das Unterfangen gelingen, wäre der Weg auf der Oberseite frei. Die Aktie baut mit den Analystenkommentaren im Rücken Momentum auf. Ob dieses seine Wirkung entfalten kann, bleibt abzuwarten. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Bereits ein Rücksetzer unter die 1.200 Euro wäre daher ein herber Rückschlag.

Bn-Redaktion/mt
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