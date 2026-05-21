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Dax nimmt wieder die 25.000 Punkte ins Visier

Infineon – Aktie ist nicht zu stoppen. Die nächsten Kursziele 21.05.2026, 14:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax nimmt wieder die 25.000 Punkte ins Visier: Infineon – Aktie ist nicht zu stoppen. Die nächsten Kursziele
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der Dax präsentiert sich im frühen Donnerstagshandel (21. Mai) in überaus robuster Verfassung. Der Index kann sein Aufwärtsmomentum bewahren, das er bereits in den letzten Tagen zeigte. Oberhalb von 24.700 Punkten kommen die 25.000 Punkte so langsam in Reichweite. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre unter charttechnischen Aspekten eminent wichtig.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 67,85 EUR -0,87 % Quotrix Düsseldorf
DAX 24.545,59 PKT -0,84 % Ariva Indikation

Der frühe Donnerstagshandel steht ganz im Zeichen der Nvidia-Zahlen, die gestern nach Handelsschluss in den USA veröffentlicht wurden. Die Qualität der Zahlen beeindruckte einmal mehr. Die Kursreaktion der Nvidia-Aktie hingegen bislang nicht. Diese nahm die Zahlen fast stoisch zur Kenntnis.

Kurzum. Der Dax präsentiert sich vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage erstaunlich robust. Die Chance, die Handelswoche oberhalb von 25.000 Punkten zu beenden, ist da. Ob der deutsche Leitindex sie nutzen wird, bleibt noch etwas abzuwarten.

Infineon zählt aktuell zu den positiven Überraschungen im Index. Die Aktie weist ein unfassbares Momentum auf. Dieses wurde durch die zuletzt vorgelegten Quartalszahlen gestützt. Wir berichteten am 06. Mai detailliert über die Zahlen. Mittlerweile klopft die Aktie mit Vehemenz am Kursbereich von 70 Euro an.

Infineon-Aktie ist nicht zu stoppen. Die nächsten Kursziele

Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) legte mit dem Ausbruch über die 48,2 Euro den Grundstein für den aktuell zu beobachtenden Rallyeimpuls.

Aktienchart

Der Ausbruch über das markante Februar-Hoch (48,2 Euro) setzte enorme Kräfte frei. Die Anfang Mai präsentierten Zahlen bestätigten das Momentum. Die Vorstöße über die 60 Euro und die 65 Euro setzten weitere Kräfte frei. Der Druck, der auf die Marke von 70 Euro ausgeübt wird, nimmt stetig zu. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis auch diese Hürde überwunden werden kann. Sollte das Kaufsignal ausgelöst werden, könnte es für die Infineon-Aktie rasch auf 75 Euro bzw. 80 Euro gehen. Ob des exponierten Kursniveaus ist jederzeit mit einsetzenden Gewinnmitnahmen zu rechnen. Etwaige Rücksetzer sollten auf 60 Euro begrenzt bleiben.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel setzten sie deutlich von 53 Euro auf 75 Euro hoch. Die Analysten der Citigroup setzten noch einen drauf und hoben das Kursziel von 52 Euro auf 80 Euro an. Das Votum lautet „buy“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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