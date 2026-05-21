Anzeige
+++100%-Trefferquote des Nachbarn: JETZT WIRD GEBOHRT! Genau jetzt könnten bei dieser Aktie exponentielle Gewinne erzielt werden JETZT WIRD GEBOHRT! Genau jetzt könnten bei dieser Aktie exponentielle Gewinne erzielt werden+++
Deutsche Telekom vergibt WM Hoehepunkte an Medienpartner

Die Deutsche Telekom baut ihre WM Strategie weiter aus. Hoehepunkte aller 104 Spiele sollen kurz nach Abpfiff auf zahlreichen Portalen verfuegbar sein. Viele davon sollen kostenfrei abrufbar sein. 21.05.2026, 14:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Telekom vergibt WM Hoehepunkte an Medienpartner: Die Deutsche Telekom baut ihre WM Strategie weiter aus. Hoehepunkte aller 104 Spiele sollen kurz nach Abpfiff auf zahlreichen Portalen verfuegbar sein. Viele davon sollen kostenfrei abrufbar sein.
© Deutsche Telekom, Foto: Norbert Ittermann
Die Deutsche Telekom macht die Fussball Weltmeisterschaft 2026 noch breiter sichtbar. Der Konzern vergibt die Rechte an den Hoehepunkten aller 104 Spiele an zahlreiche Medienpartner. Viele Clips sollen schon kurz nach Abpfiff und kostenfrei verfuegbar sein. Fuer Fans ist das ein attraktives Angebot, weil sie wichtige Spielszenen auch dann schnell sehen koennen, wenn sie ein Spiel nicht live verfolgen konnten. Die Aktie der Deutschen Telekom zeigte sich dennoch tiefer.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 28,87 EUR -0,89 % Tradegate
RTL Group 30,90 EUR -0,16 % Lang & Schwarz

Telekom erweitert WM Reichweite

Die Deutsche Telekom setzt bei der Fussball Weltmeisterschaft 2026 nicht nur auf Live Uebertragungen ueber MagentaTV. Der Konzern will die wichtigsten Spielszenen auch ueber zahlreiche Medienpartner verbreiten. Damit sollen die Hoehepunkte aller 104 Spiele kurz nach Abpfiff auf verschiedenen Portalen abrufbar sein. Fuer Fussballfans ist das besonders interessant. Die WM findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Viele Spiele duerften aus deutscher Sicht zu ungewohnten Uhrzeiten laufen. Wer eine Partie nicht live sehen kann, soll die entscheidenden Szenen trotzdem zeitnah nach Spielende verfolgen koennen.

Alle 104 Spiele bei MagentaTV

Im Zentrum der WM Strategie bleibt MagentaTV. Die Deutsche Telekom zeigt alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft live. Ein Teil der Spiele laeuft exklusiv beim eigenen Angebot. Gleichzeitig werden ausgewaehlte Spiele auch ueber ARD und ZDF im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Damit verfolgt die Telekom eine doppelte Strategie. Einerseits soll MagentaTV als zentrale Plattform fuer das komplette Turnier gestaerkt werden. Andererseits sorgt die Vergabe von Highlight Rechten dafuer, dass die Marke Telekom auch ausserhalb der eigenen Plattform sichtbar bleibt.

Medienpartner sorgen fuer mehr Sichtbarkeit

Die Vergabe der WM Hoehepunkte an Medienpartner duerfte vor allem die Reichweite erhoehen. Fans koennen die wichtigsten Szenen nicht nur bei MagentaTV verfolgen, sondern auch auf anderen digitalen Angeboten. Auch RTL kann dabei als reichweitenstarker Medienpartner eine Rolle spielen.

Wichtig ist vor allem die Geschwindigkeit. Wenn Tore, Chancen und entscheidende Spielszenen kurz nach Abpfiff verfuegbar sind, kann die Telekom die hohe Nachfrage nach schnellen Sportclips besser nutzen. Das passt zum veraenderten Medienkonsum vieler Zuschauer. Sport wird heute nicht mehr nur live im Fernsehen verfolgt, sondern auch ueber Kurzvideos, Mediatheken und digitale Plattformen. Dass viele Hoehepunkte kostenfrei abrufbar sein sollen, kann fuer die Deutsche Telekom ein wichtiger Reichweitenfaktor sein. Kostenfreie Clips senken die Zugangshuerde und koennen mehr Nutzer auf das WM Angebot aufmerksam machen. Fuer MagentaTV kann daraus ein indirekter Werbeeffekt entstehen. Wer regelmaessig Highlights sieht, koennte sich eher fuer das vollstaendige Live Angebot interessieren. Gleichzeitig kann die Telekom die teuren WM Rechte breiter verwerten. Neben moeglichen Abo Effekten geht es auch um Werbung, Kooperationen und Markenpraesenz.

Aktie reagiert dennoch schwaecher

Trotz der positiven Nachricht zeigte sich die Aktie der Deutschen Telekom tiefer. Das ist nicht automatisch ein Warnsignal. Der Markt unterscheidet haeufig zwischen einer starken strategischen Nachricht und einem direkten finanziellen Effekt. Sportrechte koennen Reichweite und Kundenbindung staerken. Sie verursachen aber auch hohe Kosten. Anleger duerften deshalb genau beobachten, ob die WM Rechte tatsaechlich neue Kunden zu MagentaTV bringen, bestehende Kunden staerker binden und zusaetzliche Erloese ermoeglichen.

Wirtschaftlicher Erfolg bleibt entscheidend

Die Erwartungen an die WM Strategie der Telekom sind hoch. Die Weltmeisterschaft 2026 ist ein grosses Sportereignis mit enormer Aufmerksamkeit. Entscheidend wird aber sein, ob sich die starke mediale Praesenz auch wirtschaftlich auszahlt. Die Vergabe der Highlights an Medienpartner ist deshalb mehr als nur ein Service fuer Fans. Sie ist ein Baustein, um die Reichweite zu maximieren und die Inhalte moeglichst breit zu vermarkten. Fuer die Aktie bleibt aber wichtig, ob daraus messbare Geschaeftsimpulse entstehen. Die Deutsche Telekom baut ihre Rolle als zentraler deutscher WM Anbieter weiter aus. MagentaTV bleibt die wichtigste Plattform fuer das komplette Turnier. Gleichzeitig sorgt die Verbreitung der Spielhoehepunkte ueber Medienpartner fuer zusaetzliche Sichtbarkeit.

Fuer Fans ist das positiv, weil viele Highlights schnell und kostenfrei verfuegbar sein sollen. Fuer Anleger ist die Nachricht dagegen zunaechst kein klarer Kurstreiber. Die Aktie reagierte schwaecher, weil der Markt offenbar staerker auf Kosten, Margen und den tatsaechlichen Kundeneffekt achtet. Langfristig kann die WM Strategie dennoch wertvoll werden, wenn sie MagentaTV staerkt und neue Nutzer an die Plattform bindet.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
WA3ZJB
Ask: 1,72
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UP698B
Ask: 6,68
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA3ZJB UP698B. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 EQS-News: Diginex veröffentlicht Update zur strategischen KI-Transformation – der Übernahme von Resulticks im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit starkem EBITDA-Profil von 46 bis 50 Millionen US-Dollar sowie Hauptdiskussion
2 BYD investiert Milliarden: Europa-Offensive startet jetzt Hauptdiskussion
3 Biontech kehrt zu seinen Wurzeln zurück Hauptdiskussion
4 Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2/Trump droht: 'Für den Iran tickt die Uhr' Hauptdiskussion
6 Taiwans Präsident bangt um Sicherheitsversprechen der USA Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Trump droht: 'Für den Iran tickt die Uhr' Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Micron Aktie profitiert von verbessertem Ausblick: Micron Technology…

15:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax nimmt wieder die 25.000 Punkte ins Visier: Infineon – Aktie …

14:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TKMS-Aktie tiefer: Bundesregierung plant Einstieg bei KNDS: Der …

13:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia mit gigantischen Quartalszahlen: Kursfeuerwerk der Aktie …

10:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ASML nimmt Anlauf: Ist das der Start der 40%-Rallye?

10:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD blickt auf Europa – geraten jetzt Werke und Luxusmarken ins…

Gestern 19:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neues Rekord-Kursziel sorgt für Aufmerksamkeit bei Infineon

Gestern 16:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Studiendaten sorgen für Fantasie im Milliardenmarkt der …

Gestern 16:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer