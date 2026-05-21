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Wasserstoff-Wahnsinn

Steht Nel ASA vor der nächsten Kursrakete? 21.05.2026, 16:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Wasserstoff-Wahnsinn: Steht Nel ASA vor der nächsten Kursrakete?
© AR/boersennews/ChatGPT
Die Wasserstoffbranche galt lange als große Enttäuschung an der Börse. Doch nun rückt ausgerechnet Nel ASA wieder in den Fokus der Anleger. Neue Technologien, milliardenschwere Förderprogramme und die Debatte um Energiesicherheit treiben die Fantasie rund um Wasserstoffaktien erneut an.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 173,19 EUR +0,04 % Lang & Schwarz
ITM Power 1,827 EUR +3,78 % Lang & Schwarz
Saipem 4,326 EUR -1,92 % Lang & Schwarz
NEL ASA 0,2895 EUR +3,49 % Baader Bank
Alphabet 335,08 EUR +0,22 % Baader Bank
Amazon 227,83 EUR -0,12 % L&S Exchange
Bloom Energy (A) 272,25 EUR +11,69 % Lang & Schwarz
General Motors 65,69 EUR +0,33 % TTMzero RT
Microsoft 360,65 EUR -0,20 % Quotrix Düsseldorf
Plug Power 3,153 EUR +10,24 % Lang & Schwarz
Reliance Industries 5.384,32 INR -2,72 % TTMzero RT
Samsung Electronics (Spons. GDR) 2.630,00 EUR -1,59 % Baader Bank

Milliardenfantasie rund um Wasserstoff

Nach schwachen Jahren erleben Wasserstoffaktien 2026 eine überraschende Rückkehr. Neben KI- und Halbleiterwerten zählen Unternehmen wie Nel ASA, Plug Power, ITM Power, Siemens Energy oder Bloom Energy plötzlich wieder zu den meistdiskutierten Titeln am Markt. Hintergrund ist der steigende Energiebedarf durch Rechenzentren, die zunehmende Bedeutung von Energiesicherheit und neue Investitionen in grüne Infrastruktur. Vor allem grüner Wasserstoff gilt weiterhin als Schlüsseltechnologie für Industrie, Stahlproduktion, Chemie, Mobilität und Energiespeicherung.

Nel setzt auf neue Elektrolyseur-Technologie

Für Aufsehen sorgt bei Nel ASA vor allem die neue Druckalkali-Elektrolyseurplattform. Nach acht Jahren Entwicklungszeit brachte das Unternehmen eine Technologie auf den Markt, die die Kostenstruktur in der Wasserstoffproduktion deutlich verändern könnte. Während vergleichbare Systeme oft rund 3.000 US-Dollar pro Kilowatt kosten, will Nel schlüsselfertige Anlagen für unter 1.450 US-Dollar pro Kilowatt anbieten. Eine 25-Megawatt-Anlage könnte dadurch bis zu 60 Prozent günstiger werden. Gleichzeitig produziert die Technologie Wasserstoff mit 99,99 Prozent Reinheit und 30 Bar Direktdruck. Die EU unterstützt den Ausbau der Produktion in Heroya mit bis zu 135 Millionen Euro.

Zahlen bleiben vorerst schwach

Trotz der technologischen Fortschritte bleibt die finanzielle Lage angespannt. Im ersten Quartal 2026 sank der Umsatz um 5 Prozent auf umgerechnet rund 12,7 Millionen Euro. Der operative Verlust lag bei etwa 12,9 Millionen Euro, während der Auftragseingang um 73 Prozent auf rund 7,3 Millionen Euro einbrach. Der Auftragsbestand reduzierte sich auf etwa 95,6 Millionen Euro. Gleichzeitig verfügt Nel weiterhin über liquide Mittel von rund 124 Millionen Euro und investiert massiv in neue Elektrolyseur-Technologien.

Rüstung und Energiesicherheit werden wichtiger

Immer stärker rücken inzwischen dezentrale Wasserstofflösungen in den Mittelpunkt. Nel verweist dabei ausdrücklich auf Anwendungen rund um Energiesicherheit, kritische Infrastruktur sowie verteidigungsnahe Projekte. Das Unternehmen arbeitet zudem mit Partnern wie General Motors, Samsung E&A, Reliance und Saipem zusammen. Parallel gewinnt Wasserstoff als Backup-Lösung für Rechenzentren an Bedeutung. Große Technologiekonzerne wie Alphabet, Amazon und Microsoft investieren zunehmend in Brennstoffzellen und dezentrale Energieversorgung.

 

Hier gehts zur Nel-ASA-Diskussion.

 

Bn-Redaktion/ar
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