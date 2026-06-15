Leitet Trumps Iran-Deal eine neue Goldpreisrallye ein?

Nicht Barrick oder Newmont – Diese Goldaktie könnte durchstarten 15.06.2026, 10:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Leitet Trumps Iran-Deal eine neue Goldpreisrallye ein? Nicht Barrick oder Newmont – Diese Goldaktie könnte durchstarten
© Zlaťáky.cz auf Pexels
Nun also doch. Nach unzähligen ergebnislosen Ankündigungen einigten sich die USA und der Iran offenkundig auf ein erstes Abkommen, um die Lage im Nahen Osten zu stabilisieren. Die Aktienmärkte feiern die Einigung mit einem Kursanstieg. Auch Gold und Silber atmeten einmal kräftig durch. Die Ölpreise reagierten auf eine sich nun stärker abzeichnende Öffnung der Straße von Hormus erwartungsgemäß mit einem Rückgang. Anleiherenditen kamen ebenfalls zurück. So stehen die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen aktuell unter Druck und nähern sich nun wieder der Marke von 4,4 Prozent. Deutliche Spuren hinterlassen die Entwicklungen auch im wichtigen US-Dollar-Index. Dieser sackt immer weiter aber und verliert so langsam den Kontakt zur Marke von 100 Punkten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Agnico Eagle Mines 148,98 EUR +5,19 % Lang & Schwarz
Gold 4.340,08 USD +3,07 % TTMzero RT (USD)

Kurzum. Die sinkenden Ölpreise lassen die Inflationssorgen und damit die Angst vor einer restriktiveren Geldpolitik der Fed erst einmal ein wenig in den Hintergrund treten. Gold und die anderen Edelmetalle profitieren von sinkenden Anleiherenditen und einem schwächelnden US-Dollar. Nach der ausgedehnten Korrektur hat der Goldpreis wieder Luft nach oben. Die Marken von 4.500 US-Dollar und 4.800 US-Dollar stellen nun potenzielle Bewegungsziele auf der Oberseite dar. Die Preisbereich von 4.000 US-Dollar ist die zentrale Unterstützung. 

Gold hat aktuell Rückenwind, dennoch richten sich die Blicke bereits auf Mittwoch und dem Fed-Termin. Sollte auch diese Klippe erfolgreich umschifft werden, wäre das ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum Comeback. Vorsicht ist dennoch geboten. 

Agnico Eagle Mines Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Agnico Eagle Mines - Diese Goldaktie könnte durchstarten

Der kanadische Goldproduzent Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) gehörte während der zurückliegenden Goldpreisrallye zu den prägenden Protagonisten. Die letzten Wochen und Monate musste die Aktie Federn lassen. Der Goldpreisrückgang forderte seinen Tribut. 

Die Aktie rauschte in die Tiefe. In Zahlen: Anfang März dieses Jahres bildete die Aktie im Bereich von 252 US-Dollar ein markantes Hoch aus. Danach setzten massive Gewinnmitnahmen ein, die vor dem Hintergrund des rückläufigen Goldpreises immer stärker wurden. Zuletzt stand die zentrale Unterstützung bei 150 US-Dollar im Fokus. Der Test verlief erfolgreich. Aus charttechnischer Sicht wäre es nun die ideale Gelegenheit, eine untere Trendwende zu forcieren. Ein sich erholender Goldpreis würde die entsprechenden Rahmenbedingungen bieten. Um einer unteren Trendwende Relevanz zu verleihen, muss Agnico Eagle Mines über die 175 US-Dollar. Ein Rücksetzer unter die 150 US-Dollar würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ93PQ
Ask: 4,19
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ93PQ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Umfrage: Viele lassen wegen Spritpreis Auto häufiger stehen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Planmäßiger Flugverkehr in München nach Alarm Hauptdiskussion
3 Dax zittert vor US-Arbeitsmarktbericht: Münchener Rück – Findet das Trauerspiel seine Fortsetzung? Hauptdiskussion
4 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
5 Bericht: Weiterer Rekord bei Einbürgerungen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nvidia: Warnzeichen mehren sich! Stimmung und Aktie kippen

9:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Google Aktie nach Rally: Kaufen, halten oder raus?

Gestern 16:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Friedenssignal aus Teheran: Ölpreis vor dem Absturz?

Gestern 15:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Wochenausblick wird von Fed und SpaceX dominiert: Infineon…

Gestern 8:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Broadcom nach Zahlendebakel: Abverkauf hält an – Wie weit kann …

Gestern 8:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Elon Musk knackt die Billionen-Marke: Rekord-IPO macht den Tech-…

Samstag 13:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SpaceX-IPO bricht alle Rekorde: Raumfahrt-Riese überholt Tesla am …

Samstag 13:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax trotzt dem SpaceX-Hype: DHL Group – Aktie könnte nun …

Samstag 9:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer