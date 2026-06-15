Dax – Trump schiebt Index über die 25.000

RWE – War es das schon wieder mit der Erholung? 15.06.2026, 11:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Trump schiebt Index über die 25.000: RWE – War es das schon wieder mit der Erholung?
© Pixabay
Mit Beginn der neuen Handelswoche werden die Karten an den Finanzmärkten neu gemischt. Ölpreise runter, Aktien rauf – so oder so ähnlich könnte man die aktuellen Entwicklungen vereinfacht zusammen. Das sich abzeichnende Abkommen zwischen den USA und dem Iran lässt die Aktienmärkte durchatmen – vorerst zumindest, denn noch muss das Abkommen auch final ratifiziert werden.
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Name Aktuell Diff. Börse
RWE 56,49 EUR -1,72 % Baader Bank
DAX 24.964,29 PKT +1,24 % Ariva Indikation

Der Dax nutzte den Rückenwind und lief über die eminent wichtige Marke von 25.000 Punkten. Nun muss es für den deutschen Leitindex darum gehen, sich dort festzubeißen. Ein Erfolg des Unterfangens ist nicht garantiert. 

Der neu entflammte Optimismus fordert allerdings auch unter den Aktien Tribut. So haben es defensive Werte aktuell wieder etwas schwerer. Die Gewinnmitnahmen bei unserer heutigen Protagonistin, der RWE-Aktie, deuten es an. 

RWE – War es das schon wieder mit der Erholung?

Zuletzt sendete die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) aus charttechnischer Sicht positive Signale. Die Ausbildung des Korrekturbodens schritt voran. Die eminent wichtige Unterstützung von 55 Euro hielt dem Abgabedruck stand. Die RWE-Aktie setzte schließlich zur Erholung an und überwand mit den 57,5 Euro den ersten wichtigen Kursbereich. Um die Trendwende weiter voranzutreiben, hätte es jedoch eines Vorstoßes über die 60 Euro gebraucht. Dieser blieb jedoch aus. Stattdessen setzten in der Aktie Gewinnmitnahmen ein. 

RWE Aktienchart

Damit rückt nun unweigerlich die Frage in den Fokus, ob es das bereits mit der Erholung bei RWE gewesen ist. Noch ist diese Frage nicht abschließend zu beantworten, doch den nächsten Handelstagen kommt vor diesem Hintergrund eine große Bedeutung zu. Einen Rücksetzer unter die 55 Euro sollte die Aktie tunlichst meiden.

Zusammengefasst

Die Chancen auf eine deutliche Erholung der RWE-Aktie schwinden in Anbetracht der aktuellen Entwicklung. Um auf der Unterseite nicht in die Bredouille zu geraten, muss die Aktie den Kursbereich von 55 Euro verteidigen. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 51,5 Euro / 50 Euro gerechnet werden. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Die Widerstände bei 60 Euro und 62 Euro müssen überwunden werden, um die Rallye anzukurbeln.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel hoben sie von 68 Euro auf 68,5 Euro an. 

DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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