Deal mit Südkorea

Rheinmetall greift nach Europas Luftabwehr 15.06.2026, 18:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deal mit Südkorea: Rheinmetall greift nach Europas Luftabwehr
© Bild: iStock.com/Markus Volk
Rheinmetall baut seine Position in der europäischen Luftverteidigung weiter aus. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern will gemeinsam mit LIG Defence & Aerospace aus Südkorea neue Lenkflugkörper entwickeln. Im Fokus steht eine günstigere Abwehr von Gleitbomben, Raketen und weiteren Bedrohungen aus der Luft.
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Neues Bündnis für Europas Schutzschild

Rheinmetall und LIG Defence & Aerospace planen die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, an dem Rheinmetall die Mehrheit halten soll. Das Joint Venture soll Luftverteidigungssysteme für Europa und das NATO-Gebiet bereitstellen. Ziel ist es, Raketen mittlerer und großer Reichweite von LIG D&A in Europa zu lokalisieren, weiterzuentwickeln, zu vermarkten und mit Rheinmetalls Nahbereichs-Luftverteidigung zu verbinden.

Gleitbomben verändern die Rechnung

Die Kooperation reagiert auf eine wachsende militärische Herausforderung. Gleitbomben entfalten im Ukraine-Krieg eine zerstörerische Wirkung, weil sie von russischen Flugzeugen an der Grenze oder Front ausgeklinkt werden und ohne Hitzesignatur weitergleiten. Herkömmliche Flugabwehrgeschütze stoßen dabei an Grenzen. Neue Lenkflugkörper sollen diese Gefahr entschärfen und zugleich das Kosten-Nutzen-Verhältnis verbessern.

Günstigere Raketen als Antwort

Ein solcher Flugkörper soll einen Betrag im hohen fünfstelligen Euro-Bereich kosten. Damit läge er deutlich unter größeren Missiles, die mitunter mehr als eine Million Euro kosten und bislang teils notgedrungen gegen Gleitbomben eingesetzt werden. Rheinmetall und LIG D&A wollen zudem gemeinsam neue Raketen und Fähigkeiten für die Kurzstrecken-Flugabwehr entwickeln. Damit sollen Lücken im Segment SHORAD geschlossen werden.

Volle Auftragsbücher in Südkorea

LIG D&A kam 2025 mit rund 6000 Beschäftigten auf einen Jahresumsatz von umgerechnet 2,5 Milliarden Euro und damit auf etwa ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Rheinmetall erzielte 2025 rund 10 Milliarden Euro Umsatz mit 34.000 Beschäftigten. Die Südkoreaner produzieren Missiles, Sonare und Schiffsdrohnen. Zu ihren Kunden gehören die Vereinigten Arabischen Emirate. Rheinmetall ist vor allem bei Munition, Panzern, Artillerie und Flugabwehrgeschützen stark. Auch Drohnen und Satelliten gewinnen im Konzern an Bedeutung.

Manager sehen neue Ära

Beide Unternehmen verweisen auf die hohe Nachfrage nach mehrschichtigen Luftverteidigungssystemen, Raketen und Munition. Oliver Dürr, CEO der Rheinmetall-Division Air Defence, sagt: „Zusammen bieten LIG D&A und Rheinmetall Air Defence ein sich hervorragend ergänzendes Portfolio an bodengestützten Luftverteidigungslösungen. Dieses ist darauf ausgelegt, die unmittelbaren Bedürfnisse und zukünftigen Herausforderungen des Marktes zu erfüllen." Ickhyun Shin, President & CEO von LIG D&A, erklärt: „Europa tritt in eine neue Ära der Verteidigungsmodernisierung ein.“ Für die Rheinmetall-Aktie bleibt der Ausbau der Luftverteidigung damit ein zentraler Wachstumstreiber im europäischen Rüstungsboom.

Bn-Redaktion/ar
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