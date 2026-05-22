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TUI

Steht die Aktie jetzt vor der Trendwende? 22.05.2026, 10:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI: Steht die Aktie jetzt vor der Trendwende?
© Bild: istockphoto.com/BalkansCat
Die aktuelle Gemengelage hat die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI weiterhin im Würgegriff. Hohe Ölpreise und geopolitische Unsicherheit setzen der Aktie zu. Die Kursverluste der letzten Wochen haben die Aktie mittlerweile auf das Niveau des Tiefs aus dem Jahr 2025 geführt. Die Chance auf eine untere Trendwende und eine anschließende Erholung ist somit gegeben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 6,52 EUR -0,70 % Lang & Schwarz

TUI - Steht die Aktie jetzt vor der Trendwende?

Die in der letzten Woche veröffentlichten Quartalszahlen vermochten es zwar nicht, der TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) nachhaltig Aufwärtsmomentum zu verleihen, doch immerhin initiierten sie auch keine Fortsetzung der Korrektur. Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten aus dem Zahlenwerk an.

TUI gab für das 2. Quartal (entspricht 3-Monats-Zeitraum zum 31. März 2026) des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz in Höhe von 3,701 Mrd. Euro an. Damit blieb der Umsatz im Vergleich zum 2. Quartal 2025 nahezu stabil. Im Vorjahresquartal belief sich der Umsatz auf 3,705 Mrd. Euro. Bei konstanten Wechselkursen wurde hingegen ein leichter Anstieg von 1,3 Prozent verzeichnet. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit -193 Mio. Euro angegeben. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (bereinigtes EBIT in Höhe von -207 Mio. Euro) eine Verbesserung. Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich ebenfalls, blieb aber mit -296 Mio. Euro deutlich negativ. Im 2. Quartal des Fiskaljahres 2025 verzeichnete der Reise- und Touristikkonzern ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von -316 Mio. Euro.

Aktienchart

Die Umsatzprognose für das gesamte Fiskaljahr 2026 blieb ausgesetzt. Dieser Punkt sorgte unter den Marktakteuren für einigermaßen Enttäuschung. Für das bereinigte EBIT prognostiziert der Konzern unverändert 1,1 Mrd. Euro bis 1,4 Mrd. Euro und peilt damit das Niveau des Vorjahres an.

Die charttechnischen Aspekte sind schnell beleuchtet. Die Aktie darf nicht unter das markante Juni-Tief, das damals im Bereich von 6,1 Euro ausgebildet wurde. Erst ein Ausbruch über die 7 Euro würde das Szenario der unteren Trendwende forcieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“. Das Kursziel setzen sie unverändert mit 9 Euro an. Die Analysten von Deutsche Bank Research sind sogar noch etwas optimistischer. Ihr Votum lautet „buy“ und das Kursziel 10,5 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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