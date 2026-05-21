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Trump greift zu

Warum jetzt der Staat bei Quantenaktien einsteigt 21.05.2026, 18:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Trump greift zu: Warum jetzt der Staat bei Quantenaktien einsteigt
© D-Wave
Die USA zünden die nächste Milliardenoffensive im Technologiewettlauf mit China. Im Fokus steht diesmal die Quantencomputer-Branche, die mit massiven Fördergeldern gestärkt werden soll. Besonders D-Wave Quantum, IBM und Rigetti Computing profitieren von den Plänen der Trump-Regierung.
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Name Aktuell Diff. Börse
GLOBALFOUNDRIES 68,65 EUR +12,74 % Lang & Schwarz
Alphabet 335,90 EUR +0,59 % L&S Exchange
D-Wave Quantum 21,33 EUR +28,85 % Lang & Schwarz
Infleqtion 14,59 USD +30,50 % NYS
IBM 215,60 EUR +11,91 % Gettex
IonQ 49,90 EUR +11,48 % TTMzero RT
Microsoft 359,88 EUR -0,59 % L&S Exchange
Rigetti Computing 18,38 EUR +26,64 % Lang & Schwarz

Milliardenpaket für die Quantum-Branche

Die US-Regierung will insgesamt rund zwei Milliarden US-Dollar in Unternehmen aus dem Bereich Quantencomputing investieren. Die Mittel stammen aus dem Chips and Science Act von 2022 und sollen die technologische Führungsrolle der Vereinigten Staaten sichern. Gleichzeitig verfolgt Washington das Ziel, kritische Zukunftstechnologien stärker im eigenen Land aufzubauen und unabhängiger von internationalen Lieferketten zu werden.

Laut den bislang bekannt gewordenen Plänen sollen neun Unternehmen Fördermittel erhalten. IBM steht dabei mit einer Milliarde US-Dollar an der Spitze. GlobalFoundries soll 375 Millionen US-Dollar bekommen. Weitere Unternehmen wie D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Infleqtion, Atom Computing, PsiQuantum und Quantinuum sollen jeweils rund 100 Millionen US-Dollar erhalten.

D-Wave erhält 100 Millionen Dollar

D-Wave Quantum bestätigte inzwischen eine entsprechende Absichtserklärung mit dem US-Handelsministerium. Das Unternehmen soll 100 Millionen US-Dollar aus dem Förderprogramm erhalten. Im Gegenzug würde D-Wave Aktien im gleichen Wert an das Handelsministerium ausgeben. Die US-Regierung sichert sich damit erstmals direkt eine Beteiligung an einem Quantencomputer-Unternehmen.

CEO Alan Baratz bezeichnete die geplante Förderung als möglichen Wendepunkt für D-Wave und den gesamten Quantum-Sektor. Das Kapital soll unter anderem in den Ausbau neuer Forschungszentren in Florida, Connecticut und Kanada fließen. Zudem arbeitet D-Wave an einem 100.000-Qubit-Annealing-System sowie an einem Gate-Model-Quantencomputer mit 10.000 Qubits.

Anleger feiern die Förderpläne

An der Börse lösten die Nachrichten eine regelrechte Rallye aus. Die Aktie von D-Wave Quantum sprang vorbörslich zeitweise um mehr als 25 Prozent nach oben. Auch Rigetti Computing gewann deutlich zweistellig. IBM und GlobalFoundries legten ebenfalls kräftig zu.

Neben staatlicher Unterstützung investieren auch Microsoft, Alphabet mit Google sowie weitere Technologiekonzerne Milliarden in die Quantenforschung. Hintergrund sind mehrere technologische Durchbrüche der vergangenen Monate, die das Interesse an kommerziell nutzbaren Quantencomputern massiv erhöht haben.

Große Chancen aber auch Risiken

Für Anleger bleibt der Quantum-Sektor dennoch hochspekulativ. Viele Unternehmen schreiben weiterhin Verluste und befinden sich noch in frühen Entwicklungsphasen. Gleichzeitig könnte die staatliche Unterstützung die Kommerzialisierung deutlich beschleunigen.

Besonders interessant für Investoren bleibt die Frage, welche Unternehmen ihre Technologien tatsächlich profitabel vermarkten können. Während IBM bereits über eine starke Marktstellung verfügt, setzen kleinere Spezialisten wie D-Wave Quantum, IonQ, Rigetti Computing oder Quantum Computing auf enormes Wachstumspotenzial. Allerdings müssen Anleger auch Verwässerungseffekte berücksichtigen, wenn neue Aktien an den Staat ausgegeben werden.

Bn-Redaktion/ar
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