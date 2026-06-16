Iran-Deal lässt Ölpreise kollabieren

BP – Wird es nun ganz finster? 16.06.2026, 09:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Iran-Deal lässt Ölpreise kollabieren: BP – Wird es nun ganz finster?
© Soly Moses auf Pexels
Das sich abzeichnende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran wirbelt vor allem den Ölmarkt durcheinander. Die Reaktionen fallen heftig aus. Womöglich ist es der Beginn eines größeren Abverkaufs.
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Gut Ding will Weile haben! Und so scheint nun nach unzähligen erfolglosen Versuchen endlich ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran zustande gekommen zu sein. Die Finanzmärkte jubilieren, obgleich noch nicht alle Details final festgezurrt sind. 

Die Aussicht auf eine Normalisierung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus ließ die Ölpreise zu Wochenbeginn kräftig absinken. Brent Öl steuert mit Vehemenz auf die Marke von 80 US-Dollar zu. WTI Öl hat diesen Preisbereich bereits erreicht. 

Trotz des deutlichen Preisrückgangs in den letzten Tagen und Wochen notieren die Ölpreise noch immer deutlich über den Niveaus, die sie zu Kriegsbeginn innehatten. In den nächsten Tagen wird sich zeigen müssen, ob die Risikoaufschläge weiter abschmelzen oder ob da noch ein „Rest“ verbleibt. Die weiteren diplomatischen Entwicklungen werden maßgeblich darüber entscheiden.  

Zusammenfassung

Die Ölpreisrallye neigt sich offenkundig ihrem Ende entgegen. Sollte sich die Lage im Nahen Osten weiter entspannen, ist mit weiteren Abgaben zu rechnen. So könnte unter anderem Brent Öl durchaus noch einmal in Richtung 70 US-Dollar abtauchen. Doch Obacht. Die Lage ist noch immer fragil. Jederzeit kann es zu Störfeuern kommen. Vor allem das Thema Libanon / Israel hat durchaus das Potenzial, die Lage wieder zu verschärfen.

BP Aktienchart bei Börsennews in der Analyse

BP – Wird es nun ganz finster?  

Die BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) fiel zuletzt aus der Chartformation eines fallenden Dreiecks (orange dargestellt) heraus. Die Formationen sind unter bullischen Aspekten nicht sonderlich gern gesehen, werden sie doch nicht selten über die untere Begrenzung aufgelöst. 

Auch das Dreieck im BP-Kursverlauf wurde Ende Mai zunächst über die untere Begrenzung bei 5,3 GBP aufgelöst. Rasch gerieten die 5,0 GBP unter Druck. Ein Rücksetzer hätte die Sache wohl besiegelt, doch die Aktie bäumte sich noch einmal auf. Es ging für BP zurück über die 5,3 GBP, doch die obere Begrenzung bzw. der Abwärtstrend erwies sich dann doch als zu hohe Hürde. Der Wind drehte abermals. Die Aktie knickte ein und unterschritt erneut die 5,3 GBP. Aktuell steht der Kursbereich von 5,1 GBP / 5,0 GBP zur Disposition. Kommt es dieses Mal zum Bruch der 5,0 GBP? Sollte dieser Fall eintreten, könnten weitere Abgaben bis in den Bereich von 4,8 GBP oder 4,5 GBP drohen. 

Bn-Redaktion/mt
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