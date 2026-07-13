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BASF-Aktie

Milliardenbewertung für Agrarsparte sorgt für Fantasie 13.07.2026, 13:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild BASF
© iStock.com/JHVEPhoto
Die BASF-Aktie legt zu, nachdem erstmals konkrete Details zur geplanten Abspaltung der Agrarsparte bekannt geworden sind. Finanzkreisen zufolge könnte das Geschäft vor dem für 2027 geplanten Teilbörsengang mit 20 bis 30 Milliarden Euro bewertet werden. Damit rückt das Agrargeschäft zunehmend in den Fokus der Anleger.
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BASF 48,13 EUR +2,08 % Quotrix Düsseldorf

Milliardenbewertung für Agrarsparte

Laut Informationen aus Finanz- und Unternehmenskreisen strebt BASF für die Agrarsparte eine Bewertung zwischen 20 und 30 Milliarden Euro an. Das Geschäft umfasst unter anderem Pflanzenschutzmittel und Saatgut und zählt weltweit zu den größten Anbietern in diesem Bereich.

Bemerkenswert ist die Größenordnung: Obwohl die Sparte nur rund ein Sechstel des Konzernumsatzes erwirtschaftet, könnte sie allein mehr als die Hälfte der aktuellen Börsenbewertung von BASF ausmachen. Hintergrund ist die Hoffnung, dass das margenstärkere Agrargeschäft am Kapitalmarkt höher bewertet wird als das zyklischere Chemiegeschäft des Konzerns.

Börsengang für 2027 geplant

BASF plant, die Agrarsparte als eigenständige Gesellschaft an die Frankfurter Börse zu bringen. Verkauft werden soll allerdings nur ein Minderheitsanteil, während der Konzern die Kontrolle über das Geschäft behalten möchte.

Die organisatorischen Vorbereitungen laufen bereits. Die Aktionäre haben der Ausgliederung zugestimmt und die neue Gesellschaft soll bis 2027 vollständig börsenreif sein. Der genaue Zeitpunkt des Börsengangs hängt jedoch von den Bedingungen an den Kapitalmärkten ab.

Weitere Details noch offen

Noch nicht entschieden ist, wie groß der frei handelbare Anteil beim Börsengang ausfallen wird. Erst wenn BASF hierzu konkrete Angaben macht und weitere Finanzkennzahlen der Sparte veröffentlicht, dürfte sich besser einschätzen lassen, ob die angestrebte Milliardenbewertung am Markt tatsächlich erreichbar ist.

Fazit

Der geplante Teilbörsengang könnte erhebliches Potenzial in der BASF-Aktie freisetzen. Die erstmals genannte Bewertung von bis zu 30 Milliarden Euro unterstreicht den hohen Stellenwert der Agrarsparte. Bis zum geplanten Börsengang im Jahr 2027 dürften Anleger vor allem auf weitere Details zur Struktur und Bewertung des Geschäfts achten.

Bn-Redaktion/js
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