Deutz kauft ein

Ist der Zukauf ein Kurstreiber? 14.07.2026, 09:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutz kauft ein: Ist der Zukauf ein Kurstreiber?
© Bild von Stefanie Dr. Kornhoff-Schäfers auf Pixabay
Der Hersteller von Motoren und Antriebssystemen hat einen Lauf. Im Mai präsentierte das Unternehmen starke Ergebnisse für das 1. Quartal 2026. Nun machte Deutz mit einer Übernahme von sich reden. Analysten und Marktakteure bewerten den geplanten Zukauf des Flensburger Rüstungsunternehmens FFG als strategisch eminent wichtigen Schachzug.
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Deutz 9,188 EUR -1,95 % Lang & Schwarz

Deutz will FFG kaufen

Deutz will FFG die Flensburger Fahrzeugbau GmbH für rund 1,6 Mrd. Euro kaufen. Es bedarf noch diverser Zustimmungen, um den Deal abzuschließen. Für Deutz bedeutet der Zukauf in erster Linie die Stärkung des Rüstungsgeschäfts. FFG erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 760 Mio. Euro. Insofern dürfte Deutz seine gesteckten Umsatzziele durch den Zukauf deutlich schneller erreichen, als bislang erwartet – immer unter Maßgabe, dass der Kauf auch genehmigt wird. 

Deutz – Aktie in überaus spannender charttechnischer Konstellation

Aus charttechnischer Sicht ist die Lage mit spannend nur unzureichend beschrieben. Die Deutz-Aktie (WKN: 630500 | ISIN: DE0006305006 | Ticker-Symbol: DEZ) bewegt sich seit Wochen und Monaten innerhalb einer großen symmetrischen Dreiecksformation (orange dargestellt). Die obere Begrenzung wird dabei vom mittelfristigen Abwärtstrend gebildet, der im Hoch aus dem Februar dieses Jahres seinen Ursprung hat. Damals drehte die Deutz-Aktie im Bereich von 12,5 Euro nach unten ab. 

Deutz Aktienchart

In den letzten Wochen und Monaten entwickelte sich ein fröhliches Auf und Ab. Im Ergebnis hat sich diese symmetrische Dreiecksformation ausgebildet. Diese Formationen sind ambivalenter Natur. Eine bevorzugte Ausbruchsrichtung gibt es nicht. Und so muss die Auflösung des Dreiecks abgewartet werden. Allzu lange kann es wohl nicht mehr dauern, denn der Aktienkurs ist bereits weit in die Spitze des Dreiecks gelaufen. Die Gefahr von Fehlsignalen ist nicht zu unterschätzen. Etwaige Ausbrüche müssen noch Bestätigung erfahren. So müsste ein aufwärtsgerichteter Ausbruch erst noch den Widerstand von 10 Euro überwinden, um eben jene Relevanz zu erlangen. Sollte die Deutz-Aktie das Dreieck hingegen über die Unterseite verlassen, würde erst eine Ausdehnung der Bewegung unter die 8,6 Euro die Bedeutung des Rücksetzers erhöhen. 

Zusammenfassung

Die geplante FFG-Übernahme dürfte die Geschäftsentwicklung von Deutz maßgeblich positiv beeinflussen. Der Markt bewertet den Zukauf positiv. Problematisch ist noch die charttechnische Konstellation. Hier gilt es, die Auflösung des Dreiecks abzuwarten. 

Das sagen die Analysten

Die Analysten von Warburg Research bestätigten ihr Votum „buy“ für die Deutz-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 13,2 Euro.

 

Bn-Redaktion/mt
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