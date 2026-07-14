Nike schlägt Erwartungen

Aber die Krise bleibt 14.07.2026, 13:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nike
© Symbolbild von Paul Steuber auf Unsplash
Der US-Sportartikelhersteller Nike hat für das vierte Quartal 2026 Zahlen vorgelegt, die am Kapitalmarkt ein gemischtes Bild hinterlassen. Positiv fiel vor allem der Gewinn je Aktie aus: Mit 0,20 US-Dollar übertraf Nike die Markterwartung von 0,11 US-Dollar deutlich. Gleichzeitig zeigte die Umsatzentwicklung, dass der Konzern weiterhin mit erheblichen operativen Herausforderungen kämpft. Die Erlöse beliefen sich im Berichtsquartal auf 10,97 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Rückgang von 1,1 Prozent. Damit konnte Nike beim Gewinn zwar besser abschneiden als erwartet, beim Wachstum jedoch noch keine klare Trendwende vorweisen.
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China bleibt Nikes größte operative Baustelle

Zu den wichtigsten Belastungsfaktoren zählt weiterhin das Geschäft in China. Laut Simply Wall St wird die aktuelle Entwicklung sowohl von einer schwachen Nachfrage auf dem chinesischen Markt als auch von Problemen im Direktvertrieb geprägt. Der sogenannte Direct-to-Consumer-Bereich, kurz DTC, spielt in der Strategie des Unternehmens eine zentrale Rolle, konnte zuletzt jedoch nicht die erhoffte Dynamik entfalten.

Zusätzlicher Gegenwind kommt von der chinesischen Konjunktur. Analysten rechnen für das zweite Quartal 2026 mit einem Wirtschaftswachstum von lediglich 4,5 Prozent. Damit würde die Entwicklung am unteren Ende der staatlichen Zielspanne liegen. Die gedämpfte Konsumstimmung trifft internationale Marken besonders deutlich und erschwert es Nike, das Geschäft in einem seiner wichtigsten Absatzmärkte wieder zu beschleunigen.

Die Nike-Aktie notiert aktuell bei 38,29 Euro und liegt damit 0,40 Prozent unter dem vorherigen Handelstag. Gegenüber dem Schlusskurs des vorangegangenen Montags von 38,45 Euro zeigt sich das Papier nahezu unverändert. Seit Jahresbeginn summiert sich der Rückgang allerdings auf 29,09 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch von 68,37 Euro, das am 28. Juli 2025 erreicht wurde, liegt derzeit rund 44,00 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Analysten sind uneinig über Nikes fairen Wert

Auch bei der Bewertung des Unternehmens gehen die Einschätzungen auseinander. Simply Wall St beziffert den fairen Wert der Nike-Aktie auf Grundlage eigener Finanzmodelle auf rund 36,83 US-Dollar und stuft das Papier damit als überbewertet ein.

Institutionelle Analysten zeigen sich insgesamt etwas zuversichtlicher. Der von MarketBeat zusammengefasste Konsens lautet weiterhin „Hold“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 54,80 US-Dollar. Von den erfassten Experten vergeben 13 ein „Buy“-Rating, 19 empfehlen „Hold“ und 3 stufen die Aktie mit „Sell“ ein.

Bewegung gab es zudem bei institutionellen Investoren und Führungskräften. Bryn Mawr Trust Advisors erhöhte seine Position im ersten Quartal 2026 um 263,8 Prozent auf insgesamt 80.198 Nike-Aktien. Auf der Verkaufsseite stand dagegen Executive Vice President Philip McCartney. Laut MarketBeat veräußerte er am 12. Juni 17.398 Aktien zu einem Preis von 46,18 US-Dollar je Anteil.

Dividende trifft auf ein nervöses Marktumfeld

Das allgemeine Börsenumfeld war am 13. Juli 2026 von deutlichen Abgaben geprägt. Der Dow Jones verlor 0,26 Prozent, während der Nasdaq Composite um 1,55 Prozent nachgab. Vor allem Technologiewerte gerieten unter Druck. Als Belastungsfaktoren galten geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise.

Für die Einordnung von Nike spielt neben der Geschäftsentwicklung auch die Ausschüttungspolitik eine Rolle. Die annualisierte Dividende wird mit 1,64 US-Dollar je Aktie angegeben. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus entspricht dies einer Dividendenrendite von rund 3,7 Prozent.

In den kommenden Monaten dürfte insbesondere entscheidend sein, wie schnell Nike seine Aktivitäten im nordamerikanischen Großhandel stabilisieren kann. Gleichzeitig bleibt offen, ob operative Verbesserungen in anderen Regionen ausreichen, um die anhaltende Schwäche im China-Geschäft und die Herausforderungen im Direktvertrieb auszugleichen.

Bn-Redaktion/aw
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