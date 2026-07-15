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Ende einer Ära

Siemens Energy verabschiedet sich vom Siemens-Namen 15.07.2026, 13:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symboldbild Siemens Energy
© iStock.com/Karsten Leineke
Siemens Energy schlägt ein neues Kapitel auf. Der Energietechnikkonzern bereitet den Abschied vom traditionsreichen Namen „Siemens Energy“ vor und will künftig unter der Marke Omterra auftreten. Mit der Umbenennung soll die Eigenständigkeit des Unternehmens nach der Abspaltung von Siemens weiter gestärkt werden.
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Siemens Energy 156,38 EUR +1,78 % Lang & Schwarz
Siemens Gamesa Renewable Energy 14,70 USD +5,00 % Nasdaq OTC

Abschied vom Namen Siemens Energy

Der Markenwechsel erfolgt im Zuge des auslaufenden Lizenzvertrags zur Nutzung des Siemens-Namens. Nach Angaben des Unternehmens sollen künftig sowohl Siemens Energy als auch die Windkrafttochter Siemens Gamesa Renewable Energy unter dem gemeinsamen Markendach Omterra auftreten.

Die Umstellung soll noch im Laufe dieses Jahres beginnen und schrittweise umgesetzt werden.

Eigenständigkeit rückt in den Fokus

Nach der Abspaltung von Siemens im Jahr 2020 habe sich das Unternehmen strategisch, operativ und finanziell deutlich weiterentwickelt. Vorstandschef Christian Bruch sieht deshalb den richtigen Zeitpunkt gekommen, um den Übergang zu einer eigenen Marke einzuleiten.

Mit Omterra will sich der Konzern künftig als eigenständiger globaler Anbieter von Energietechnologie positionieren. Der neue Markenname soll die internationale Ausrichtung sowie den Fokus auf innovative Lösungen für die Energieversorgung unterstreichen.

Strategie bleibt unverändert

Für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter soll sich durch die Umbenennung nichts an der strategischen Ausrichtung ändern. Das Unternehmen betont, dass sämtliche Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsbereiche unverändert fortgeführt werden.

Auch die Windkrafttochter Siemens Gamesa soll künftig vollständig in die neue Markenwelt integriert werden.

Fazit

Mit der Einführung von Omterra vollzieht Siemens Energy den nächsten Schritt auf dem Weg zur vollständigen Eigenständigkeit. Operativ ändert sich zwar zunächst wenig, strategisch setzt der Konzern jedoch ein klares Zeichen: Künftig will das Unternehmen unabhängig von der traditionsreichen Siemens-Marke auftreten und seine Position als globaler Energietechnologie-Konzern weiter ausbauen.

Bn-Redaktion/js
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