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ASML mit starken Zahlen

Unternehmen hebt Prognose an, Aktie geht steil 15.07.2026, 10:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

ASML mit starken Zahlen: Unternehmen hebt Prognose an, Aktie geht steil
© Foto von Alexandre Debiève auf Unsplash
Mit Spannung wurden die Zahlen von ASML erwartet. Traditionell veröffentlicht das Unternehmen bereits zu Beginn einer jeden Berichtssaison seine Ergebnisse und liefert so dem Markt einen ersten Hinweis darauf, wie es um die Verfassung des Technologiesektors bestellt ist. Bereits die im April veröffentlichten Q1-Daten wussten qualitativ zwar zu gefallen, fanden damals in einer ersten Reaktion aber keinen allzu großen Anklang an der Börse. Dieses Mal fiel die erste Reaktion deutlich positiver aus.
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Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.612,10 EUR +3,17 % Lang & Schwarz

Die Aktie legte nach der heutigen Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 kräftig zu. Nun muss es für die ASML-Aktie „nur“ noch darum gehen, innerhalb eines schwierigen Gesamtmarktes den Schwung zu bewahren. 

ASML – Starke Zahlen, starke Prognose, starker Kursanstieg

Die Aktie des niederländischen Anlagenbauers für die Chipindustrie ASML (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) reagierte zunächst sehr positiv auf die Q2-Ergebnisse. Schauen wir uns die Daten einmal genauer an. 

ASML Holding Aktienchart

ASML vermeldete für das 2. Quartal 2026 einen Umsatz in Höhe von 9,326 Mrd. Euro, nach 8,767 Mrd. Euro im 1. Quartal 2026. ASML wies dabei einen Nettogewinn in Höhe von 2,918 Mrd. Euro aus, nach 2,757 Mrd. Euro im entsprechenden Vorquartal. Das EPS wurde für den aktuellen Berichtszeitraum entsprechend mit 7,59 Euro angegeben, nach einem EPS in Höhe von 7,15 Euro im 1. Quartal 2026. Im Gegensatz zum 1. Quartal 2026 gelang es ASML im 2. Quartal, die Bruttomarge zu steigern. An der rückläufigen Entwicklung der Bruttomarge im März-Quartal entzündete sich damals die Kritik an den Zahlen. Für das 2. Quartal 2026 gab ASML nunmehr eine Bruttomarge von 54 Prozent an, nach 53 Prozent im 1. Quartal 2026.

ASML hob die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 erneut kräftig an und erwartet nunmehr 40 Mrd. bis 43 Mrd. Euro, nach zuvor 36 Mrd. Euro bis 40 Mrd. Euro. Die Bruttomarge wird nun zwischen 54 Prozent und 56 Prozent prognostiziert, nach zuvor 51 Prozent bis 53 Prozent.

ASML-Aktie geht steil

Die ASML reagierte positiv auf die Zahlen. Im frühen Mittwochshandel ging es kräftig nach oben. Nach dem vorherigen Rücksetzer auf 1.500 Euro kehrte die Aktie über die Marke von 1.600 Euro zurück. Um das Chartbild zu klären, muss die Aktie den markanten Widerstand von 1.750 Euro aufbrechen. Etwaige Rücksetzer bleiben eng begrenzt; im besten Fall auf 1.400 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
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