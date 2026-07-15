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Gold vor der Entscheidung

Hält die 4.000-Dollar-Marke? 15.07.2026, 17:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold
© Foto von Michael Steinberg
Der Goldpreis hält sich am 15. Juli 2026 oberhalb der psychologisch wichtigen Schwelle von 4.000 Dollar je Feinunze. Zeitweise wurde das Edelmetall bei etwa 4.060 Dollar gehandelt und lag damit rund 0,19 Prozent über dem Vortag. Trotz dieser Stabilisierung bleibt die Entwicklung angespannt. Auf Monatssicht hat Gold fast 6 Prozent verloren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Gold 4.061,88 USD +0,32 % Lang & Schwarz

Deutlicher Abstand zum Rekordhoch

Zu Jahresbeginn hatte Gold noch ein Rekordhoch von rund 5.600 Dollar je Feinunze erreicht. Seitdem ist der Preis deutlich zurückgekommen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden schwankte Gold zwischen etwa 3.985 Dollar und 4.100 Dollar. Der Rückgang zeigt, wie schnell sich die Stimmung am Edelmetallmarkt verändern kann. Dennoch liegt der Goldpreis weiterhin mehr als 21 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Damit fällt die langfristige Bilanz trotz der jüngsten Korrektur positiv aus.

Iran Konflikt stützt die Nachfrage

Unterstützung erhält Gold durch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Iran. Steigende geopolitische Risiken erhöhen traditionell die Nachfrage nach Anlagen, die als vergleichsweise krisenfest gelten. Gleichzeitig ist der Ölpreis auf mehr als 86 Dollar je Barrel gestiegen. Höhere Energiepreise könnten die Inflation erneut antreiben und die Unsicherheit an den Aktienmärkten verstärken. Davon könnten neben physischem Gold auch Gold ETCs und Aktien von Goldproduzenten profitieren.

Hohe Zinsen bremsen Gold

Gegen eine stärkere Erholung sprechen weiterhin die hohen Renditen am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger US Staatsanleihen liegt bei rund 4,58 Prozent. Hohe oder weiter steigende Zinsen machen verzinste Anlagen attraktiver, während Gold selbst keine laufenden Erträge abwirft. Zuletzt sorgten schwächere US Inflationsdaten allerdings für sinkende Renditen. Dadurch nahmen die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der US Notenbank ab. Das verschaffte dem Goldpreis kurzfristig Unterstützung.

Diese Signale entscheiden jetzt

Für Anleger bleibt die Marke von 4.000 Dollar je Feinunze entscheidend. Ein nachhaltiger Rückgang darunter könnte den Verkaufsdruck verstärken. Stabilisiert sich Gold dagegen über diesem Niveau, wäre eine erneute Erholung möglich. Ausschlaggebend bleiben der Iran Konflikt, der Ölpreis, der US Dollar und die Entwicklung der Anleiherenditen. Gold kann ein Depot gegen Krisen absichern, reagiert kurzfristig jedoch empfindlich auf Zinsänderungen. Eine breite Streuung über Aktien, Anleihen, Gold ETCs und physisches Gold bleibt daher wichtiger als eine einseitige Wette auf steigende Edelmetallpreise.

Bn-Redaktion/tb
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