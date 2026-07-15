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Silber nach den US-Inflationsdaten

Diese Silberaktie hält sich überraschend stabil 15.07.2026, 14:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Silber nach den US-Inflationsdaten: Diese Silberaktie hält sich überraschend stabil
© KI generiert
Silber steht derzeit gewaltig unter Druck. Der Preis leidet vor allem unter dem eskalierten Nahost-Konflikt. Die hohen Ölpreise haben die Anleiherenditen mit nach oben gezogen. So notierten die 10-jährigen US-Staatsanleihen zuletzt oberhalb von 4,6 Prozent. Die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen überschritten gestern die 4,3 Prozent. Die Entwicklungen am Anleihemarkt stützten wiederum den US-Dollar.
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Name Aktuell Diff. Börse
Hecla Mining 13,53 EUR -0,25 % Gettex

In dieser überaus heiklen Gemengelage wurden gestern die US-Inflationsdaten veröffentlicht. Die wichtigen US-Verbraucherpreise fielen besser aus als erwartet. Die Renditen kühlten sich zunächst ab – mit positiven Effekten auf Gold und Silber. Die beiden Edelmetalle erholten sich. 

Doch bereits im frühen Mittwochshandel haben insbesondere die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder Oberwasser. Die positiven Effekte sind verpufft. Gold und Silber stehen aktuell wieder unter Druck.

Aus charttechnischer Sicht ist die Lage für Silber prekär. Das Edelmetall ist nach dem Rücksetzer unter die 60 US-Dollar ins Wanken geraten. Dass Silber mehrere Versuche ungenutzt ließ, die Marke zurückzuerobern, unterstreicht die aktuelle Schwäche. Solange Silber unterhalb von 60 US-Dollar notiert, besteht das Risiko, dass es zu weiteren Abgaben in Richtung 54 US-Dollar  bzw. 50 US-Dollar kommt. Eine nachhaltige Stabilisierung der Lage würde erst bei Silberpreisen oberhalb von 70 US-Dollar eintreten. 

Überraschend stabil präsentiert sich die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining. Der Prozess der Bodenbildung läuft auf Hochtouren. 

Hecla Mining Aktienchart

Hecla Mining - Diese Silberaktie hält sich überraschend stabil

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Hecla Mining (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) am 22. Juni steckte die Aktie in einer gewaltigen bullischen Keil-Formation (grün dargestellt).

In den letzten Handelstagen verstärkte Hecla Mining den Druck auf der Oberseite. Schließlich gab die obere Begrenzung nach. Die Aktie brach regelkonform aus. Das Kaufsignal entfaltete seine Wirkung. Dann passierte jedoch genau das, was aus charttechnischer Sicht nicht passieren sollte. Der Ausbruch scheiterte an der ersten Bewährungsprobe – dem Widerstandsbereich um 18 US-Dollar. Hecla Mining zog sich daraufhin noch einmal zurück. Aus der Ausbruchsbewegung hat sich eine Seitwärtsbewegung entwickelt. Auf der Unterseite sind die wichtigen Unterstützungen bei 13,8 US-Dollar und 11,8 US-Dollar nach wie vor intakt.

Zusammengefasst

Hecla Mining präsentiert sich aktuell zwar stabil, lässt aber adäquates Aufwärtsmomentum vermissen. Ein Vorstoß über die Widerstände 16,7 US-Dollar und 18 US-Dollar könnte das Momentum beleben. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 11,8 US-Dollar zu verorten. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

Bn-Redaktion/mt
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