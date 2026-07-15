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Dax ringt um wichtige Marke

Zahlen voraus - Für die SAP-Aktie wird’s nun brenzlig 15.07.2026, 15:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax ringt um wichtige Marke: Zahlen voraus - Für die SAP-Aktie wird’s nun brenzlig
© KI generiert, DALLe
Der deutsche Leitindex ringt auch im heutigen Mittwochshandel um die Marke von 25.000 Punkten. Seit Tagen steht dieser Kursbereich im Fokus des Handelsgeschehens. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage hat es der DAX schwer, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Den stabilen Handel im Bereich von 25.000 Punkten muss man da fast schon als Erfolg bewerten.
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SAP 136,85 EUR +0,72 % TTMzero RT

Die gestern veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten gaben den Aktienindizes etwas Rückenwind. Die hohen Ölpreise und die hohen Anleiherenditen verhindern bislang jedoch, dass sich die Aktienindizes zu einer Sommerrallye aufschwingen können. Im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) werden in den USA noch die eminent wichtigen US-Erzeugerpreisdaten sowie das Beige Book der Fed veröffentlicht. Beide Termine haben das Potenzial, die Aktienmärkte zu bewegen. Am morgigen Donnerstag stehen mit den US-Einzelhandelsumsätzen ebenfalls wichtige Daten zur Veröffentlichung an. 

Für den DAX muss es das erklärte Ziel sein, die Handelswoche oberhalb von 25.000 Punkten abzuschließen. Ein Rücksetzer unter die 25.000er Marke erhöht das Risiko weiterer Abgaben in Richtung 24.000 Punkte. 

Mit schwierigen charttechnischen Konstellationen kennt sich auch unsere heutige Protagonistin – die SAP-Aktie – aus. Nach dem Rücksetzer unter die Marke von 140 Euro geriet die Softwareaktie in arge Bedrängnis. 

SAP Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Für die SAP-Aktie wird’s nun brenzlig

Nach dem Verlust der Marke von 140 Euro rutschte die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) in Richtung 130 Euro. Hier setzten erste Käufe ein. Eine Erholung auf über 140 Euro folgte. Dieser Verstoß erlangte keine Relevanz und mündete in Gewinnmitnahmen. Entsprechend bewegte sich die SAP-Aktie in den letzten Tagen seitwärts. 

Ein beherzter Vorstoß über die 140 Euro / 143 Euro muss her, um das Momentum wieder anzukurbeln. Im Falle eines erfolgreichen Ausbruchs würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 160 Euro eröffnen. Erst ein Ausbruch über die 160 Euro würde die Bodenbildung forcieren.  
SAP wird am 23. Juli frische Finanzergebnisse präsentieren. Diese könnten richtungsweisenden Charakter haben. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS haben ihr Votum „buy“ für die SAP-Aktie bestätigt. Das Kursziel senkten die Schweizer aber deutlich von 205 Euro auf 164 Euro. Die Analysten von JPMorgan bestätigten hingegen ihr Votum „neutral“. Das Kursziel setzen sie unverändert mit 175 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

 

Bn-Redaktion/mt
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