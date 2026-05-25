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Rüstungsfantasie und Rallye

Nel ASA plötzlich wieder im Höhenflug? 25.05.2026, 16:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rüstungsfantasie und Rallye: Nel ASA plötzlich wieder im Höhenflug?
© AR/boersennews/ChatGPT
Nel ASA sorgt erneut für Aufmerksamkeit am Wasserstoffmarkt. Neue Elektrolyseur-Technologien, steigende Investitionen in grüne Energie und die Debatte um Energiesicherheit treiben die Aktie wieder in den Fokus der Anleger. Gleichzeitig wächst die Hoffnung, dass Wasserstoff bei Industrie, KI-Rechenzentren und Infrastrukturprojekten künftig eine deutlich größere Rolle spielen könnte.
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NEL ASA 3,850 NOK +9,08 % TTMzero RT

Wie bereits in der vergangenen Woche berichtet, rückt Nel ASA wieder verstärkt in den Fokus der Anleger. Neue Wasserstoff-Projekte, die Debatte um Energiesicherheit und starke Kursbewegungen sorgen erneut für Aufmerksamkeit rund um die norwegische Wasserstoff-Aktie. Vor allem die Kombination aus Elektrolyseur-Technologie und geopolitischer Fantasie treibt die Diskussion am Markt an.

Wasserstoffaktien feiern überraschendes Comeback

Noch vor wenigen Monaten galt die Wasserstoffbranche an der Börse als nahezu abgeschrieben. Doch 2026 erleben viele Titel aus dem Sektor eine überraschende Erholung. Neben Plug Power, ITM Power und Bloom Energy gehört vor allem Nel ASA zu den größten Gewinnern der vergangenen Wochen. Die Aktie stieg zeitweise bis auf 0,366 Euro und markierte damit ein neues 52-Wochen-Hoch. Allein seit dem Jahrestief bei 0,173 Euro hat sich der Kurs zwischenzeitlich mehr als verdoppelt.

Neue Elektrolyseure sorgen für Fantasie

Im Mittelpunkt steht dabei die neue Druckalkali-Plattform von Nel Hydrogen. Das Unternehmen will damit die Kosten für grünen Wasserstoff massiv senken. Nach Angaben von Nel sollen schlüsselfertige Anlagen künftig weniger als 1.450 US-Dollar pro Kilowatt kosten und damit deutlich günstiger sein als viele bestehende Systeme am Markt. Die Technologie setzt auf modulare Elektrolyseure für Industrie, Energieversorgung und Wasserstofftankstellen. Unterstützt wird der Ausbau der Produktion in Heroya zudem mit bis zu 135 Millionen Euro aus dem EU-Innovationsfonds.

Anleger setzen auf Energiesicherheit

Zusätzlichen Rückenwind erhält die Branche durch die Diskussion um Energieunabhängigkeit und kritische Infrastruktur. Wasserstoff gewinnt zunehmend an Bedeutung für Rechenzentren, Netzstabilität und dezentrale Energieversorgung. Auch militärische Anwendungen und Versorgungssicherheit spielen inzwischen eine größere Rolle. Nel selbst verweist auf strategische Partnerschaften mit Unternehmen wie General Motors, Reliance, Samsung E&A und Saipem. Parallel setzen Konzerne wie Microsoft, Amazon und Alphabet verstärkt auf alternative Energiequellen für ihre KI-Rechenzentren.

Quartalszahlen bleiben die Schwachstelle

Trotz der Euphorie bleibt die operative Lage angespannt. Nel meldete zuletzt einen Umsatz von umgerechnet rund 12,7 Millionen Euro. Gleichzeitig lag der operative Verlust bei etwa 12,9 Millionen Euro. Der Auftragseingang brach deutlich ein. Allerdings verfügt das Unternehmen weiterhin über rund 124 Millionen Euro liquide Mittel und investiert massiv in neue Technologien. Anleger hoffen nun vor allem auf neue Großaufträge und eine Belebung des Wasserstoffmarktes in Europa und Nordamerika.

Charttechnik bleibt extrem spannend

Auch charttechnisch bleibt Nel ASA im Fokus. Nach dem jüngsten Kurssprung kam es zunächst zu Gewinnmitnahmen. Dennoch bleibt die Aktie einer der meistdiskutierten Wasserstoffwerte am Markt. Viele Anleger beobachten nun, ob der Bereich um das jüngste Hoch erneut attackiert wird oder ob zunächst eine längere Konsolidierung folgt. Klar ist jedoch auch: Wasserstoff bleibt ein hochspekulativer Zukunftsmarkt mit enormen Chancen, aber weiterhin hohen Risiken.

Bn-Redaktion/ar
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