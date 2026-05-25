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Dax knackt die 25.000er Marke und startet durch

SAP – Steht die zähe Bodenbildung vor dem Abschluss? 25.05.2026, 10:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax knackt die 25.000er Marke und startet durch: SAP – Steht die zähe Bodenbildung vor dem Abschluss?
© bn
Was für ein Wochenauftakt! Der Dax kommt mit Schwung aus dem Wochenende. Im Gegensatz zu anderen Ländern wird in Deutschland am heutigen Pfingstmontag gehandelt. Mit dem Sprung über die 25.000er Marke preist der deutsche Leitindex große Friedenshoffnungen ein. Zuletzt kam Bewegung in die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Besonders deutlich zeigt sich das auf dem Ölmarkt. Die Ölpreise kamen deutlich zurück. Sowohl Brent Öl als auch WTI Öl notieren zur Stunde zweistellig.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 153,53 EUR +1,02 % Lang & Schwarz
DAX 25.230,74 PKT +1,73 % Ariva Indikation

Für den Dax beginnt mit dem heutigen Montag eine wichtige Handelswoche. Zum einen bleibt abzuwarten, ob die Vorschusslorbeeren hinsichtlich eines Verhandlungserfolges gerechtfertigt sind. Zum anderen stehen neben einigen wichtigen Quartalsberichten (unter anderem Dell) noch außerordentlich wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Dabei steht vor allem der Donnerstag im Fokus. In den USA werden die wichtigen PCE-Daten veröffentlicht. Für die Fed sind sie der maßgeblich relevante Inflationsindikator.

Kurzum. Der Start in die neue Handelswoche ist dem Dax gelungen. Nun muss es darum gehen, den Ausbruch über die Marke von 25.000 Punkten zu manifestieren. Besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten. Sollte sich die Hoffnung bestätigen, wäre für den Dax noch Luft nach oben.

Luft nach oben hätte auch die SAP-Aktien, wenn sie denn endlich ihre zähe Bodenbildung abschließen würde. Seit geraumer Zeit dominiert eine Handelsspanne mit den 140 Euro auf der Unterseite und den 160 Euro auf der Oberseite das Handelsgeschehen. 

Chartanalyse zur Aktie von SAP

SAP - Steht die zähe Bodenbildung vor dem Abschluss?

Es ist ein echtes Geduldsspiel. Seit Wochen bewegt sich die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) in den Grenzen 140 Euro und 160 Euro seitwärts. Zuletzt wurde es prekär, als die Aktie drohte, unter die 140 Euro zu rutschen. Die in diesem Zusammenhang im Kommentar vom 16. Mai geäußerte Hoffnung, dass es sich bei dem Rücksetzer um eine Marktbereinigung handeln könnte, hat sich noch immer nicht bestätigt. Um dieses Szenario zu manifestieren, muss die SAP-Aktie deutlich über die 160 Euro. Ein Ausbruch über die 160 Euro würde die 180 Euro als potenzielles Bewegungsziel aktivieren. Ein nachhaltiger Rücksetzer unter die 140 Euro würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research sind unverändert optimistisch für die SAP-Aktie. Sie bestätigten kürzlich noch einmal ihr Kursziel von 200 Euro. Das Votum lautet unverändert „buy“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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