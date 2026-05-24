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Steht der Goldpreis jetzt vor einem Comeback?

Nicht Barrick oder Newmont – Diese Goldaktie sieht interessant aus 24.05.2026, 09:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Steht der Goldpreis jetzt vor einem Comeback? Nicht Barrick oder Newmont – Diese Goldaktie sieht interessant aus
© bn
Die Spannung steigt. Die Konsolidierung am Goldmarkt setzte sich auch in den letzten Handelstagen fort. Eine Entscheidung scheint nun unmittelbar bevorzustehen. Die wichtige Marke von 4.500 US-Dollar stand zuletzt quasi dauerhaft unter Druck. Damit gibt es aus charttechnischer Sicht zwei Szenarien, die möglich sind: 1. Die 4.500 US-Dollar halten und dienen nun als Basis, eine Erholung zu lancieren. 2. Die 4.500 US-Dollar werden durchschlagen. In diesem Fall muss mit weiteren Abgaben in Richtung 4.100 US-Dollar bzw. 4.000 US-Dollar gerechnet werden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Agnico Eagle Mines 151,65 EUR -0,20 % Lang & Schwarz
Gold 4.505,67 USD ±0,00 % Forex

Unter fundamentalen Aspekten wird der Goldpreis unter anderem von hohen Anleiherenditen belastet. Die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen näherten sich zuletzt bedrohlich dem Bereich von 4,7 Prozent. Zum Wochenausklang gab es zumindest eine leichte Entspannung. Die Renditen sanken wieder unter die 4,6 Prozent. Diese Entspannung war allerdings nicht so gravierend, um den Goldpreis positiv zu beeinflussen. Dennoch könnte es von dieser Seite in den kommenden Tagen Entlastung für Gold geben – sofern die Renditen weiter absinken.

Kurzum. Ein Comeback des Goldpreises kann nur mit deutlich sinkenden Anleiherenditen einhergehen. Aus charttechnischer Sicht sollten die 4.500 US-Dollar im besten Fall halten. Ein Bruch der 4.100 US-Dollar / 4.000 US-Dollar muss zu einer Neubewertung führen.

Die Korrektur des Goldpreises wirkte sich auch auf die Aktienkurse der Minenbetreiber aus. Einige Aktien sind in den letzten Wochen massiv unter die Räder gekommen. Auch fundamental exzellent aufgestellte Konzerne – wie die kanadische Agnico Eagle Mines – mussten Federn lassen.

Aktienchartanalyse

Agnico Eagle Mines - Diese Goldaktie sieht interessant aus

Die starken Quartalszahlen des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) thematisierten wir in der Kommentierung vom 04. Mai an dieser Stelle.

Die einmal mehr als exzellent zu bezeichnenden Zahlen vermochten es jedoch nicht, der Aktie nachhaltigen Schwung zu geben. Gewinnmitnahmen setzten Agnico Eagle Mines zuletzt massiv zu und drückten die Aktie auf den zentralen Unterstützungsbereich 175 US-Dollar / 150 US-Dollar. Ein Bruch dieser Zone sollte unter allen Umständen verhindert werden. Für antizyklisch agierende Anleger und Investoren könnte ein Eintauchen in die Zone jedoch eine interessante Gelegenheit darstellen. Ein Rücksetzer unter die 150 US-Dollar würde hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Bn-Redaktion/mt
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