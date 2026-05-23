Nvidia nach Zahlen im Minus

Warum Anleger trotzdem optimistisch bleiben 23.05.2026, 13:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Nvidia
© Foto von Mariia Shalabaieva auf Unsplash
Nvidia hat erneut starke Quartalszahlen vorgelegt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Trotzdem geriet die Aktie nach zunächst positiven Reaktionen im weiteren Handelsverlauf unter Druck. An der Wall Street bleibt die Stimmung dennoch überwiegend positiv – vor allem wegen der anhaltenden Dynamik rund um künstliche Intelligenz.
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NVIDIA 185,66 EUR +0,13 % Lang & Schwarz

Rekordquartal bei Umsatz und Gewinn

Der Chipkonzern konnte seinen Umsatz im jüngsten Quartal deutlich steigern und auch beim Gewinn besser abschneiden als erwartet. Wachstumstreiber bleibt vor allem das Geschäft mit Rechenzentren und KI-Anwendungen, das inzwischen den Großteil der Erlöse ausmacht. Auch der Ausblick fiel überraschend stark aus. Nvidia rechnet für das laufende Quartal mit weiter kräftigem Wachstum und kündigte zusätzlich ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm sowie eine höhere Dividende an.

Warum die Aktie trotzdem nachgab

Trotz der starken Zahlen zeigte die Aktie zunächst nur begrenzte Reaktionen und drehte später sogar ins Minus. Marktbeobachter verweisen dabei vor allem auf die bereits sehr hohen Erwartungen im Vorfeld der Zahlenvorlage. Viele positive Entwicklungen seien im Kurs bereits eingepreist gewesen. Die verhaltene Kursreaktion wird daher weniger als Zeichen operativer Schwäche gewertet, sondern vielmehr als Folge der enorm hohen Bewertung und der starken Rally der vergangenen Monate.

Analysten bleiben überwiegend bullish

An der Wall Street überwogen nach den Zahlen dennoch die positiven Stimmen. Zahlreiche Analysten hoben ihre Kursziele an und sehen Nvidia weiterhin als einen der größten Profiteure des weltweiten KI-Booms. Besonders hervorgehoben werden die starke Marktstellung im Bereich KI-Chips sowie die zunehmende Nachfrage außerhalb der großen Cloud-Anbieter. Auch neue Geschäftsfelder wie Netzwerktechnik und Prozessoren gelten als zusätzliche Wachstumstreiber.

Hoffnung auf nächste Chipgeneration

Im Fokus steht nun zunehmend die kommende Chipplattform „Vera Rubin“. Nvidia-Chef Jensen Huang sprach zuletzt von einer weiterhin extrem hohen Nachfrage und warnte zugleich vor möglichen Lieferengpässen. Der Konzern baut damit seine Position im KI-Markt weiter aus und erschließt zunehmend zusätzliche Milliardenmärkte rund um Rechenzentren und Infrastruktur.

Skepsis bleibt Ausnahme

Während die Mehrheit der Analysten optimistisch bleibt, gibt es vereinzelt weiterhin skeptische Stimmen. Insgesamt dominiert am Markt jedoch die Erwartung, dass Nvidia auch in den kommenden Jahren stark vom KI-Trend profitieren dürfte. Die zentrale Frage für Anleger bleibt damit weniger das Wachstum selbst, sondern vielmehr, wie lange das aktuelle Tempo gehalten werden kann.

Bn-Redaktion/js
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