Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

DHL Group – Aktie nimmt Anlauf. Fliegt jetzt der Deckel? 24.05.2026, 09:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: DHL Group – Aktie nimmt Anlauf. Fliegt jetzt der Deckel?
© Bild: istockphoto.com/Cylonphoto
Mit seinem Wochenschluss im Bereich von 24.800 Punkten hat der Dax eine exzellente Ausgangsposition, um in der neuen Handelswoche den Sprung über die 25.000 Punkte zu wagen. Einmal mehr wirft eine spannende und mit zahlreichen Herausforderungen gespickte Handelswoche ihre Schatten voraus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 49,36 EUR -0,68 % Lang & Schwarz
DAX 24.801,91 PKT -0,13 % Ariva Indikation

So muss der Dax zu Wochenbeginn ohne die Unterstützung der US-Indizes auskommen. Am Montag (25. Mai) sind die US-Börsen aufgrund des Memorial Days geschlossen. Zudem sind zahlreiche europäische Börsenplätze aufgrund des Pfingstmontags geschlossen. Ob dem Dax damit ein ruhiger Wochenauftakt bevorsteht, bleibt allerdings abzuwarten.

In den nächsten Handelstagen warten einige eminent wichtige Konjunkturdaten auf ihre Veröffentlichung. So werden unter anderem am Dienstag (26. Mai) aktuelle Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) erwartet. Am Donnerstag stehen Inflationsdaten in den USA im Fokus. Die PCE-Kernrate ist der vermutlich wichtigste Inflationsindikator für die Fed. Entsprechend dürfte man nicht nur am Aktienmarkt dem Donnerstag einigermaßen angespannt entgegensehen.

Kurzum. Es sollte nicht überraschen, wenn die Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten sowie die anstehenden Konjunkturdaten das Handelsgeschehen in den kommenden Tagen maßgeblich prägen werden. Für den Dax muss es aus charttechnischer Sicht darum gehen, die 25.000 Punkte zurückzuerobern, um sich weiteres Aufwärtspotenzial zu erschließen. Ausflüge unter die 24.000er Marke sollten indes ausbleiben.

DHL Group – Aktie nimmt Anlauf. Fliegt jetzt der Deckel?

Die Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) verstärkt ihre Aufwärtsbemühungen und nimmt nun einen mächtigen Widerstand ins Visier, Fliegt jetzt der Deckel?

Chartbild zur Aktie

In unserer letzten Kommentierung zur DHL Group am 02. Mai thematisierten wir die damals taufrischen Ergebnisse zum 1. Quartal 2026. Der Logistikkonzern konnte mit den Daten punkten. Die erste Reaktion auf die Zahlen fiel entsprechend positiv aus, doch nachhaltigen Erfolg brachten die Daten zunächst nicht.

Im Fokus steht derzeit der zentrale Widerstandbereich 50 Euro / 51,7 Euro. Die DHL Group scheiterte bereits diverse Male daran. Ein Ausbruch würde ein starkes Kaufsignal in Richtung 55 Euro auslösen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 47,5 Euro begrenzt. Sollte es für die Aktie unter die 45 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“. Das Kursziel sehen die Briten unverändert bei 55 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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