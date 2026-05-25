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Rheinmetall – Ist der Kurssturz beendet?

Gegenbewegung macht Hoffnung, aber 25.05.2026, 08:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall – Ist der Kurssturz beendet? Gegenbewegung macht Hoffnung, aber
© Symbolbild: istockphoto.com/huettenhoelscher
Der Abgabedruck war in den letzten Wochen immens. Mit dem im Januar dieses Jahres gescheiterten Versuch der Rheinmetall-Aktie, die 2.000 Euro zu durchbrechen, drehte der Rüstungswert nach unten ab. Die massiven Kursverluste spiegeln eine Neubewertung des Marktes wider. Die einstmals in den Börsenhimmel gehobene Aktie musste sich einem Realitätscheck unterziehen. Und der kam frei Haus und recht schonungslos. Die zuletzt präsentierten Daten für das 1. Quartal 2026 fanden zudem nicht den Anklang im Markt, den man sich erhoffte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.226,10 EUR -0,94 % Lang & Schwarz
DAX 25.238,52 PKT +1,76 % Ariva Indikation

Einige Analysten bewerteten die Perspektiven für die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) neu und schraubten die Kursziele herunter. Die Analysten von JPMorgan nahmen das Kursziel für Rheinmetall deutlich nach unten. Wir thematisierten die Kurszielsenkung von 2.130 Euro auf 1.500 Euro und die Neueinstufung auf „neutral“ (zuvor „overweight“) im Kommentar vom 09. Mai. Diese gewichtige Neubewertung verfehlte ihre Wirkung nicht. Die Aktie  geriet unter Druck und setzte unter den Kursbereich von 1.300 Euro. 

Nach dem Verlust der eminent wichtigen Unterstützungszone um 1.320 Euro / 1.300 Euro wurde es ungemütlich für die Rheinmetall-Aktie. Sie sackte auf 1.100 Euro ab. Diese Phase war von einer wuchtigen Abwärtsdynamik geprägt. Ein Durchmarsch auf 1.000 Euro hätte in diesem Moment wohl nur wenige überrascht.

Chartanalyse zur Aktie von Rheinmetall

Weitere Analysten bewerten die Aktie neu

Die Analysten von Jefferies bewerten die Rheinmetall-Aktie unverändert mit „buy“. Das Kursziel senkten die Analysten dabei aber von 2.220 Euro auf 1.890 Euro. Und auch die Analysten der Schweizer UBS zogen nun nach. Sie bewerten die Aktie weiterhin mit „buy“. So weit, so gut. Das Kursziel senkten sie deutlich von 2.200 Euro auf 1.600 Euro. Es gibt sie aber noch – die Optimisten. So bestätigten die Analysten der britischen Investmentbank Barclays ihr Votum „overweight“ für die Rüstungsaktie. Das Kursziel beließen sie mit 2.035 Euro unverändert.

Gegenbewegung macht Hoffnung, aber

Als Reaktion auf die herben Kursverluste installierte sich eine Gegenbewegung. Die „Geländegewinne“ sind noch übersichtlich, aber immerhin wurde bereits die Marke von 1.200 Euro zurückerobert. Das macht Hoffnung, um aber eine potenzielle Trendwende zu forcieren, bedarf es eines Vorstoßes der Aktie über die 1.320 Euro. Solange die Rheinmetall-Aktie unterhalb von 1.320 Euro notiert, sind Erholungsversuche mit Vorsicht zu genießen. Wichtige Unterstützungen verlaufen bei 1.100 Euro und 1.000 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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