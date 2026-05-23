Dax rettet sich ins Wochenende

Allianz macht enorm Dampf – die 400 Euro kommen in Reichweite 23.05.2026, 09:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax rettet sich ins Wochenende: Allianz macht enorm Dampf – die 400 Euro kommen in Reichweite
© Bild: istockphoto.com/Pixelbizz
Der Dax beendete die Handelswoche zwar nicht oberhalb von 25.000 Punkten, dennoch kann der deutsche Leitindex mit dem Verlauf der Handelswoche durchaus zufrieden sein. Diversen Widerständen zum Trotz gelang es dem Index, eine Erholung auf die Beine zu stellen. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre wohl des Guten zu viel gewesen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 383,25 EUR -0,20 % Lang & Schwarz
DAX 24.801,91 PKT -0,13 % Ariva Indikation

Der Dax zog sich auch im Freitagshandel achtbar aus der Affäre. Die US-Daten zum Konsumklima (ermittelt durch Uni Michigan) fielen schwächer aus, als erwartet. Die Auswirkungen auf das Handelsgeschehen waren allerdings begrenzt. Mit dem Wochenschluss im Bereich von 24.800 Punkten hat der Dax für die kommende Handelswoche eine exzellente Ausgangsposition. Die nächste Woche wird es einmal mehr in sich haben.

Die Allianz-Aktie hat sich indes aufgemacht, verlorenes Terrain zurückzuerobern. Die Erholung der letzten Tage hat mittlerweile einen eminent wichtigen Kursbereich in Reichweite gebracht. Die Frage scheint nunmehr nicht zu sein, ob der Deckel fliegt, sondern wann.

Allianz macht enorm Dampf – die 400 Euro kommen in Reichweite

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) präsentiert sich nach dem erfolgreichen Test der eminent wichtigen Unterstützung von 365 Euro in exzellenter Verfassung. Die Erholung der letzten Handelstage führt die Allianz nun an die wichtige Widerstandszone um 395 Euro / 396 Euro heran.

Aktienchartanalyse

Der obere Chart zeigt deutlich, dass die Aktie auf eine Entscheidung drängt. Die Vehemenz der Erholung nährt die Hoffnung auf einen erfolgreichen Ausbruch. Die zuletzt (sh. Kommentar vom 13. Mai) an dieser Stelle thematisierten Allianz-Zahlen für das 1. Quartal 2026 fielen exzellent aus und gaben der Aktie entsprechend fundamentalen Rückenwind.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellug klar definiert. Die Allianz-Aktie muss den Widerstandsbereich 395 Euro / 400 Euro durchbrechen, um die Ketten zu sprengen und die Rallye zu entfesseln. In der aktuellen Situation sollten aufkommende Rücksetzer tunlichst eng begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 365 Euro zu verorten. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank senkten den fairen Wert für die Allianz-Aktie von 424 Euro auf 420 Euro. Das Votum der Analysten lautet indes nach wie vor „kaufen“. Die Analysten von Berenberg sind noch optimistischer. Sie sehen das Kursziel bei 504 Euro. Das Votum lautet unverändert „buy“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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