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Qualcomm

Bekommt die spektakuläre Rallye einen weiteren Schub? 25.05.2026, 10:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Qualcomm: Bekommt die spektakuläre Rallye einen weiteren Schub?
© Bild Qualcomm.com
Die Qualcomm-Aktie zählt derzeit ob ihres Momentums zu den Aktien, die besonders im Fokus stehen. Das war nicht immer so. Lange Zeit galt Qualcomm als graue Maus innerhalb des schillernden Tech-Sektors. Das Unternehmen aus San Diego galt in puncto KI als abgehängt. Noch Anfang April dieses Jahres drohte der Rücksetzer unter die Marke von 120 US-Dollar. Danach startete die Aktie eine gewaltige Kursrallye, die nur mit einer einhergehenden Neubewertung begründet werden kann. Die Stimmung hat sich gewandelt. Die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen trugen maßgeblich dazu bei, dass die Rallye ein derartiges Ausmaß annehmen konnte.
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Qualcomm 207,10 EUR +0,91 % Baader Bank

Qualcomm – Starke Zahlen wirken nach

Qualcomm veröffentlichte am 29. April die Ergebnisse für das 2. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 29. März) des Fiskaljahres 2026. Nach der Enttäuschung über die Zahlen für das 1. Quartal 2026 war der Markt einigermaßen angespannt. Und die Zahlen entwickelten ihren Charme auch erst auf den zweiten Blick.

Chart

Qualcomm gab den Umsatz für das 2. Quartal 2026 mit 10,599 Mrd. US-Dollar an. Das ist Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein Minus von 3 Prozent. Schaut man sich die Umsatzentwicklung jedoch genauer an, zeigt sich, dass es Qualcomm gelang, den Umsatz in den Segmenten mit KI-Bezug – also in den Bereichen „Automotive“ mit +38 Prozent und „IoT“ mit +9 Prozent – deutlich zu steigern.

Qualcomm vermeldete für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 7,370 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 6,88 US-Dollar), nach 2,812 Mrd. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 2,52 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Das ist ein Plus von satten 126 Prozent. Um Sondereffekte bereinigt bot sich ein anderes Bild. Qualcomm veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn (non-GAAP) in Höhe von 2,840 Mrd. US-Dollar (EPS 2,65 US-Dollar), nach 3,172 Mrd. US-Dollar (EPS 2,85 US-Dollar).

Für das laufende Quartal erwartet Qualcomm einen Umsatz in einer Spanne von 9,2 Mrd. US-Dollar bis 10,0 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird zwischen 1,26 US-Dollar und 1,46 US-Dollar erwartet, das EPS (non-GAAP) zwischen 2,10 US-Dollar und 2,30 US-Dollar.

Qualcomm-Aktie läuft und läuft und läuft

Die Qualcomm-Aktie (WKN: 883121 | ISIN: US7475251036 | Ticker-Symbol: QCI) weist nach wie vor ein unfassbares Momentum auf. Das unterstreicht auch das Comeback der Aktie nach dem knackigen Rücksetzer Mitte Mai. Die Aktie notiert jedoch mittlerweile in luftiger Höhe. Das macht die Aktie korrekturanfällig. Wichtige Unterstützungen liegen bei 200 US-Dollar und 185 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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