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Nasdaq-Alarm bei Beyond Meat

China-Aus und Milliardenproblem 25.05.2026, 17:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nasdaq-Alarm bei Beyond Meat: China-Aus und Milliardenproblem
© Photo by Ruth Reyer on Unsplash
Beyond Meat verschärft seinen Sparkurs und zieht sich vollständig aus China zurück. Der Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen konzentriert sich künftig fast ausschließlich auf den US-Markt. Gleichzeitig wächst der Druck an der Börse, denn die Aktie notiert weiterhin unter der wichtigen Marke von einem Dollar.
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Name Aktuell Diff. Börse
Beyond Meat 0,67365 EUR +2,07 % L&S Exchange

Rückzug aus China soll Verluste bremsen

Mit dem Ausstieg aus China reagiert Beyond Meat auf anhaltend schwache Geschäfte und hohe Verluste. Das Unternehmen bündelt Produktion und Logistik im Rahmen einer umfassenden Restrukturierung. Ziel ist eine deutlich niedrigere Kostenbasis.

Die Maßnahmen zeigen erste Wirkung. Die operativen Ausgaben sanken im Jahresvergleich um rund 14 Millionen Dollar. Gleichzeitig gelang die Rückkehr zu einer positiven Bruttomarge. Nach einem Bruttoverlust von 6,9 Millionen Dollar im Vorjahresquartal erzielte Beyond Meat zuletzt einen Bruttogewinn von 2,0 Millionen Dollar.

Aktie bleibt unter massivem Druck

An der Nasdaq bleibt die Lage angespannt. Die Aktie notierte zuletzt bei rund 0,77 Dollar und damit bereits seit Wochen unter der kritischen Ein-Dollar-Marke. Bis zum 31. August 2026 muss Beyond Meat die Mindestanforderungen der Börse wieder erfüllen, um ein mögliches Delisting abzuwenden.

Als mögliche Maßnahme gilt ein Reverse Stock Split. Dabei würde die Zahl der Aktien reduziert, um den Kurs rechnerisch anzuheben. Gleichzeitig verlängerte Firmenchef Ethan Brown die Laufzeit von 301.960 Aktienoptionen bis 2031. Das Management setzt damit auf eine langfristige Stabilisierung.

Schulden und schwache Nachfrage bleiben Risiken

Die Bilanz bleibt problematisch. Beyond Meat weist ein negatives Eigenkapital von rund 21 Millionen Dollar aus. Den verfügbaren liquiden Mitteln von 205,8 Millionen Dollar stehen Schulden von insgesamt 411,6 Millionen Dollar gegenüber.

Positiv entwickelte sich zuletzt der Nettoverlust. Dieser verringerte sich von 61,1 auf 28,5 Millionen Dollar. Der Umsatz sank jedoch gleichzeitig um 15,3 Prozent auf 58,2 Millionen Dollar. Besonders belastend wirkt der schwache Absatz im US-Geschäft sowie der Verlust einzelner Vertriebspartner.

Neue Produkte sollen Wachstum bringen

Die Hoffnung liegt nun auf neuen Produkten im Heimatmarkt USA. Die vierte Produktgeneration „Beyond IV“ setzt auf Rezepturen mit Avocadoöl und reduziertem Natriumgehalt. Der Rollout bei Handelsketten wie Whole Foods und Albertsons läuft bereits.

Zusätzlich baut Beyond Meat sein Angebot im Geflügelbereich aus. Neue pflanzliche Hähnchenprodukte sind inzwischen in mehr als 2.000 Kroger-Filialen erhältlich. Auch Snacks gewinnen an Bedeutung. Das neue pflanzliche Beef Jerky liegt bereits bei Walmart in den Regalen.

Prognose bleibt vorsichtig

Trotz aller Sparmaßnahmen bleibt der Ausblick zurückhaltend. Das Absatzvolumen brach im Quartal um 19,5 Prozent auf 11,8 Millionen Pfund ein. Besonders schwach entwickelte sich das Gastronomiegeschäft.

Für das zweite Quartal 2026 erwartet Beyond Meat einen Umsatz zwischen 60 und 65 Millionen Dollar. Damit bleibt die Prognose unter den Erwartungen des Marktes. Die kommenden Quartalszahlen im August dürften deshalb entscheidend werden, ob die neue Strategie den anhaltenden Abwärtstrend stoppen kann.

Bn-Redaktion/ar
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