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Nordex schaltet wieder einen Gang höher

Kursrallye explodiert. Neues Kaufsignal könnte Aktie weit tragen 18.03.2026, 09:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nordex schaltet wieder einen Gang höher: Kursrallye explodiert. Neues Kaufsignal könnte Aktie weit tragen
© Bild: istockphoto.com/Bjoern Wylezich
Nach einer kurzen Auszeit meldet sich die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex eindrucksvoll zurück. Spätestens mit dem furiosen Kursanstieg am gestrigen Dienstag (17. März) hat Nordex das Tor zur Rallyefortsetzung weit aufgestoßen. Der Ausbruch über den Kurs- und Widerstandsbereich von 45 Euro löste ein starkes Kaufsignal aus, das nun seine Wirkung entfalten und die Nordex-Aktie weit tragen kann.
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Nordex – Aktie schaltet wieder einen Gang höher

In unserer letzten Kommentierung zur Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) am 5. März stand noch eine Konsolidierung im Kursbereich 40 Euro bis 45 Euro im Fokus. Die Ende Februar veröffentlichten und vom Markt gefeierten Zahlen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits an Strahlkraft eingebüßt.

Chart

Die Verschnaufpause fand im gestrigen Dienstagshandel ein abruptes Ende. Die Nordex-Aktie brach mit Vehemenz den Widerstandsbereich um 45 Euro auf, löste damit ein frisches Kaufsignal aus. Dieses entfaltete sofort seine Wirkung und trieb die Aktie über die 46 Euro. Als potenzielles Bewegungsziel zeichnen sich die 50 Euro immer deutlicher ab.

Einmal mehr kurbelte der konstant positive Newsflow des Unternehmens den Aktienkurs an. In den letzten Tagen vermeldete Nordex mehrere Aufträge mit zum Teil beachtlichen Volumen. Zuletzt waren es Aufträge über 137 MW für Repowering-Projekte auf Fehmarn, die Nordex veröffentlichte und die die Marktakteure verzückten. Der positive Newsflow war auch maßgeblich am Comeback der Nordex-Aktie beteiligt, das in den letzten Monaten an der Börse für Furore sorgte.

Zusammenfassung

Unter fundamentalen Aspekten läuft es. Nun muss es aus charttechnischer Sicht darum gehen, dass es der Nordex-Aktie gelingt, den Ausbruch zu manifestieren. Jeder Tag, an dem die Aktie oberhalb von 45 Euro notiert, ist aus charttechnischer Sicht ein guter Tag. Im besten Fall zieht die Aktie die Bewegung über die 50 Euro. Sollte auch der Ausbruch über die 50 Euro gelingen, wäre das ein weiterer Meilenstein. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 45 Euro begrenzt bleiben. Sollte es jedoch unter die 40 Euro gehen, ist Obacht geboten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten vor kurzem ihr Votum „buy“ für die Nordex-Aktie. Das Kursziel hoben sie deutlich von 32 Euro auf 50 Euro an. Zurückhaltender sind die Analysten von Bernstein Research. Die US-Amerikaner stufen die Aktie mit „market-perform“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 40 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
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