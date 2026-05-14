Formel-1-Comeback sorgt für Schlagzeilen – doch die Börse bleibt skeptisch

Intel startet Formel-1-Offensive mit McLaren – warum die Aktie trotzdem wieder unter Druck gerät 14.05.2026, 14:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Formel-1-Comeback sorgt für Schlagzeilen – doch die Börse bleibt skeptisch: Intel startet Formel-1-Offensive mit McLaren – warum die Aktie trotzdem wieder unter Druck gerät
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Intel verstärkt seine Präsenz im Motorsport und steigt über eine neue Partnerschaft mit McLaren Racing offiziell wieder in die Formel 1 ein. An der Börse verpufft der Effekt jedoch schnell: Die jüngste Erholung der Intel-Aktie gerät erneut ins Stocken.
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Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 387,55 EUR +2,04 % Baader Bank
Intel 100,42 EUR -2,09 % TTMzero RT
NVIDIA 201,38 EUR +4,15 % Baader Bank

Intel setzt auf Formel 1 als Technologiebühne

Der US-Chiphersteller Intel wird offizieller Compute-Partner des britischen Rennstalls und liefert künftig unter anderem Xeon- sowie Core-Ultra-Prozessoren für verschiedene datenintensive Anwendungen im Rennbetrieb. Die Kooperation soll vor allem Intels Kompetenzen bei Hochleistungsrechnern und KI-gestützten Systemen hervorheben. Die Formel 1 gilt aufgrund ihrer enormen Datenmengen und Echtzeitanalysen als ideale Plattform für Technologieunternehmen, um Leistungsfähigkeit sichtbar zu machen.

Für Intel besitzt die Partnerschaft auch strategische Bedeutung. Der Konzern versucht weiterhin, verlorenes Vertrauen am Markt zurückzugewinnen und sich technologisch neu zu positionieren. Besonders im boomenden KI-Segment steht das Unternehmen unter Druck. Wettbewerber wie NVIDIA und AMD konnten ihre Marktstellung zuletzt deutlich ausbauen, während Intel weiter an seiner Aufholjagd arbeitet.

Anleger bleiben trotz McLaren-Deal skeptisch

An der Börse überwog dennoch die Zurückhaltung. Marktteilnehmer sehen in der Formel-1-Offensive zwar einen Imagegewinn, kurzfristig jedoch keinen direkten Einfluss auf die operative Entwicklung. Entscheidend bleiben für Investoren weiterhin die Fortschritte bei neuen Chipgenerationen, die Entwicklung der Margen sowie die Wettbewerbsfähigkeit im KI- und Rechenzentrumsgeschäft.

Die Aktie bleibt damit in einem angespannten Umfeld gefangen. Zwar sorgen neue Partnerschaften regelmäßig für Schlagzeilen, doch die Erwartungen an Intel gehen inzwischen weit über Marketingeffekte hinaus. Der Kapitalmarkt verlangt sichtbare operative Fortschritte und belastbare Wachstumsimpulse.

Die Zusammenarbeit mit McLaren verschafft Intel internationale Sichtbarkeit in einer der populärsten Rennserien der Welt. Ob daraus jedoch auch nachhaltiges Vertrauen der Anleger entsteht, dürfte sich erst mit den kommenden Quartalszahlen und technologischen Fortschritten entscheiden.

Bn-Redaktion/jh
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