Cisco Systems nach Zahlen entfesselt

Aktie tritt Mega-Rallye los – die nächsten Kursziele 14.05.2026, 09:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Cisco Systems nach Zahlen entfesselt: Aktie tritt Mega-Rallye los – die nächsten Kursziele
© Bild: istockphoto.com/wellesenterprises
Cisco Systems legte am gestrigen Mittwoch nach US-Handelsschluss die Finanzergebnisse für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Die Zahlen zum 2. Quartal 2026 fanden nicht den Anklang an der Börse und führten damals im Februar zu Gewinnmitnahmen. Dabei überzeugte das Tech-Urgestein mit qualitativ starken Zahlen. Nun hatte Cisco Systems die Gelegenheit, mit den Zahlen zum dritten Quartal nachzulegen. Doch die Erwartungshaltung des Marktes war hoch. Der Kursanstieg in den letzten Wochen hatte bereits einiges vorweggenommen und eingepreist. Würde die Aktie von den Zahlen dennoch profitieren können? Sie profitierte!
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Cisco Systems 101,44 EUR +1,95 % Lang & Schwarz

Cisco Systems mit exzellenten Q3-Daten

Der Netzwerkspezialist berichtete über den 3-Monats-Zeitraum zum 25. April 2025.

Cisco Systems veröffentlichte für das 3. Quartal des Fiskaljahres 2026 einen Umsatz in Höhe von 15,8 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum 3. Quartal des Fiskaljahres 2025 ein deutliches Plus von 12 Prozent. Die Beschleunigung des Umsatzwachstums setzte sich damit fort. So betrug das Umsatzplus von Q1 / 2025 auf Q1 / 2026 „nur“ 8 Prozent und von Q2 / 2025 auf Q2 / 2026 waren es „nur“ 10 Prozent. Lange Zeit galt Cisco Systems beim Thema KI als abgehängt, doch mittlerweile ist KI für das Unternehmen der Wachstumstreiber schlechthin.

Aktienchartanalyse

Cisco System veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 3,4 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,85 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum belief sich der Gewinn auf 2,5 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,62 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt vermeldete der Konzern einen Gewinn (non-GAAP) in Höhe von 4,2 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,06 US-Dollar). Im 3. Quartal des Fiskaljahres 2025 belief sich der bereinigte Gewinn auf 3,8 Mrd. US-Dollar. Das entsprach damals einem EPS in Höhe von 0,96 US-Dollar.

Ausblick auf das Gesamtjahr 2026 angehoben

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung passte Cisco Systems den Ausblick für das Gesamtjahr an und erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz in einer Spanne von 62,8 Mrd. US-Dollar bis 63 Mrd. US-Dollar (zuvor 61,2 Mrd. US-Dollar bis 61,7 Mrd. US-Dollar). Das EPS (non-GAAP) wird zwischen 4,27 US-Dollar bis 4,29 US-Dollar (zuvor 4,13 US-Dollar bis 4,17 US-Dollar) prognostiziert.

Das macht die Aktie

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen schoss Cisco Systems (WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS) nach oben. Nun muss es darum gehen, sich auf dem Niveau von 120+ US-Dollar festzusetzen. Der obere Langfrist-Chart auf Monatsbasis dokumentiert den Aufstieg der Aktie eindrucksvoll. Auf der Oberseite lassen sich keine Kursziele belastbar ableiten. Der Weg ist frei.

Bn-Redaktion/mt
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