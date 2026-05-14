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Starke Zahlen bringen neuen Schwung. Die nächsten Kursziele 14.05.2026, 09:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

E.ON: Starke Zahlen bringen neuen Schwung. Die nächsten Kursziele
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E.ON legte gestern (13. Mai) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Diese konnten sich mehr als nur sehen lassen und fanden entsprechend unter den Marktakteuren großen Anklang. Die Aktie legte im gestrigen Handel deutlich zu. Nach der Korrektur der letzten Wochen scheint die E.ON-Aktie bereit für das Comeback zu sein. Der Anfang ist gemacht. Nun muss die Aktie nachsetzen.
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E.ON 18,69 EUR -0,77 % Tradegate

E.ON – Starke Zahlen bringen neuen Schwung. Die nächsten Kursziele

E.ON gab das bereinigte EBITDA für das 1. Quartal 2026 mit 3,253 Mrd. Euro an, nach 3,181 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Damit verzeichnete E.ON beim bereinigten EBITDA ein ordentliches Plus von 2 Prozent. Zudem vermeldete E.ON für das 1. Quartal 2026 einen bereinigten Konzernüberschuss in Höhe von 1,341 Mrd. Euro, nach 1,255 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025. Das Plus fiel mit 7 Prozent überraschend deutlich aus. Das EPS legte entsprechend von 0,48 Euro im 1. Quartal 2025 auf nunmehr 0,51 Euro zu. E.ON veröffentlichte zudem für den aktuellen Berichtszeitraum den Außenumsatz in Höhe von 21,823 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal 2025 allerdings ein deutlicher Rückgang um -13 Prozent.

Chartanalyse

Prognose für Gesamtjahr 2026 bestätigt

Trotz diverser Herausforderungen bestätigte E.ON im Rahmen der  Q1-Datenveröffentlichung die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Der Konzern erwartet für das Jahr 2026 nach wie vor ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 9,4 Mrd. Euro bis 9,6 Mrd. Euro. Auch die Prognose bezüglich des bereinigten Konzernüberschusses blieb unverändert. E.ON erwartet diesen nach wie vor in einer Spanne von 2,7 Mrd. Euro bis 2,9 Mrd. Euro.

Das macht die Aktie

Der Markt honorierte die Daten: Die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) legte im gestrigen Mittwochshandel kräftig zu. Nach der Konsolidierung / Korrektur der letzten Wochen ist die Aktie ausgeruht und offenkundig bereit, das Comeback zu starten. Unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung testete die E.ON-Aktie den zentralen Unterstützungsbereich von 18 Euro. Der erfolgreiche Test könnte nunmehr die Basis für eine Erholung gelegt haben. Ein Test der März-Hochs, die im Bereich von 20,4 Euro ausgebildet wurden, sollte nunmehr nicht überraschen. Sollte es für die Aktie allerdings unter die 18 Euro gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben auf 17 Euro / 16 Euro gerechnet werden.

Bn-Redaktion/mt
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